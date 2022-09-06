Спасатели эвакуировали пострадавших из группы новосибирского туроператора на Камчатке

На Камчатке спасатели эвакуировали трех участников тургруппы, оставшихся в живых после происшествия во время восхождения на вулкан Ключевская Сопка, в результате которого погибло девять человек.

Пострадавших туристов на Камчатке эвакуировали при помощи вертолета с вулкана Ключевская Сопка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Прибывший к месту происшествия вертолет МЧС России с помощью спасателей забрал троих пострадавших туристов, которых доставил в ближайший населенный пункт — поселок Ключи Усть-Камчатского района. Планируется, что оттуда людей эвакуируют бортом территориального центра медицины катастроф в Петропавловск-Камчатский», — указано в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства, специалисты добрались до выживших на высоте 3 300 метров скалолазов, осмотрели и обнаружили обморожения у одного из участников туристической группы. «По предварительной информации, у гида, который спустился с высоты 4 158 м, обморожение ног и рук, остальные в порядке», — сообщили в ведомстве.

Трагедия произошла при восхождении группы туристов из 12 человек на вулкан Ключевская Сопка на Камчатке 3 сентября. Как сообщали в пресс-службе СК РФ, во время восхождения не менее пяти альпинистов погибли на высоте около 4 150 метров, в последующие дни стало известно о смерти еще четырех человек. В группу вошли 10 туристов и два гида новосибирской туристической фирмы «Экстрим Тайм».

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении руководителя ООО «Экстрим Тайм» и гида-инструктора компании по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекших смерть двух и более лиц). Известно, что директором фирмы является Андрей Степанов. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели туристов по ч.3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Прокуратура Новосибирской области начала проверку деятельности компании.