Взрыв газовоздушной смеси произошел в жилом доме Новосибирска

Газовоздушная смесь взорвалась в жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска. Из здания были эвакуированы 23 человека.

Инцидент произошел вечером 5 сентября в жилом доме по улице Красносельская в Октябрьском районе Новосибирска. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области, сообщение о хлопке газовоздушной смеси в одной из квартир дома поступило специалистам в 20:33.

«К месту были направлены пожарно-спасательные подразделения, служба пожаротушения и оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области. На момент прибытия было установлено, что в квартире на первом этаже произошел хлопок в газовом котле, используемом для отопления и подогрева воды», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в результате происшествия горения не произошло, был разрушен стеклопакет в квартире на первом этаже здания. До прибытия специалистов из дома эвакуировались 23 человека, в том числе 7 детей. Пострадавших нет.

По факту происшествия должностные лица мэрии и администрации Октябрьского района Новосибирска проводят оценку ущерба и возможных деформаций конструкций дома, решается вопрос о расселении жильцов. Дом отключили от газоснабжения.

«Причину происшествия предстоит установить следственным органам», — указано в сообщении.

Напомним, в конце 2021 года в Новосибирской области в результате взрыва газа в многоквартирном доме пострадал человек. Он был госпитализирован в больницу с ожогами. В середине августа в Омске произошло обрушение стены жилого дома.