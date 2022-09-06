Выборы мэра Красноярска вошли в терминальную стадию. Фактически краевая власть уже назначила нового градоначальника. Обилие кандидатов и ещё не состоявшееся голосование за будущего победителя не более, чем нюансы иллюзорного состязания в техническом конкурсе. Некоторые считают, что всё даже ещё скучнее, чем кажется, но с ними не все согласны. Интерес может заключаться в дискуссии, почему Усс сделал ставку именно на Логинова и насколько эффективным мэром тот станет.

Официально Горсовет решит, кому быть новым главой Красноярска, в середине сентября. Политические эксперты полагают, что едва ли это будет трудный выбор: разнарядку спустит краевая власть — главный и фактически единственный избиратель мэра.

Нет особого смысла перечислять всех участников конкурса на пост градоначальника. Перечень из 21 фамилии, согласно хронологии подачи заявок, можно изучить на сайте Совета депутатов. Судя по списку, «оппозиционным» фракциям не придётся бороться за своих или дежурно объяснять поражение — они никого не выдвигали. В Горсовете есть справедливоросс, два «Зеленых», 4 коммуниста и 9 представителей ЛДПР. В объединении «Единой России» — 18 человек. ЕР не поскупилась на делегатов. Минимум двое из них состоят в краевом политсовете: глава Центрального района Вадим Войцеховский и исполняющий обязанности главы города Владислав Логинов. На последнего, считают, собеседники «Континента Сибирь», краевая власть сделала ставку, сотоварищ по ЕР — на подстраховке, или на подпевке (посмотреть и послушать, как поёт Вадим Войцеховский можно здесь).

Кроме того, некоторые собеседники «Континента Сибирь» обращают внимание на выдвижение бывшего чиновника городской администрации, регулярно критикующего красноярскую власть. Речь о политтехнологе Алексее Аксютенко, единственном из участников, который дополнил своё выдвижение «предвыборной кампанией» и публичной проработкой программы развития города.

В беседе с «Континентом Сибирь» представитель фракции «Новые Люди» в Заксобрании Красноярского края Денис Терехов не выделил ничего, что придавало бы хоть какую-то интригу техническому процессу наделения полномочиями будущего главы Красноярска. «История совершенно рутинная. Это не выборы, а назначение мэра партией «Единая Россия». Все искусно пытаются найти изюминку, но её нет и тем более её нет в выдвижении Алексея Аксютенко, сидящего, как я слышал, на зарплате у депутатов ЗС Александра Глискова (ЛДПР) и Ирины Ивановой («Зеленые»). Аксютенко ведёт в их интересах несколько анонимных телеграм-каналов, в частности, одиозный «Енисейский дозор», который выдаёт за канал каких-то могущественных силовиков», — рассуждает парламентарий.

Алексей Аксютенко это категорически отрицает. Корреспонденту «Континента Сибирь» Александр Глисков сказал, что среди кандидатов нет его помощников «ни на платной, ни на бесплатной основе». «ЛДПР выступает за прямые выборы, мы не выдвигали кандидата. Участвовать в псевдо-конкурсной процедуре посчитали нецелесообразным, учитывая в том числе нулевые шансы нашего кандидата в условиях, когда ЕР контролирует больше половины голосов в Горсовете Красноярска», — подчёркивает Александр Глисков.

Наблюдатели за политической жизнью Красноярского края долго ждали, когда среди участников появится фамилия Логинова. Некоторые предположили, что краевая власть перебирает варианты, прежде, чем окончательно определиться с протеже. Ио мэра Красноярска Логинов подал документы буквально за час до окончания приёма заявок. По мнению Дениса Терехова, руководство региона заинтересовано в том, чтобы о процедуре как можно меньше говорили в общественном пространстве: «В Красноярском крае хватает скандалов, на фоне которых любые выборы мэра просто меркнут. Одна история с Митволем чего стоит. Мне кажется: чем поздней выдвигаются главные претенденты в мэры, тем меньше поле для дискуссий», — констатирует депутат.

Политический аналитик Сергей Комарицын тоже не видит интриги в «выборах» главы Красноярска, на которых депутаты Горсовета проголосуют за будущего мэра в полном соответствии с решением губернатора. Он уверен, что до сессии дойдут двое – Логинов и «его технический спарринг-партнёр» Войцеховский. «И Логинов станет градоначальником. Пять лет назад он выполнял при Ерёмине такую же роль, какую сейчас будет выполнять Войцеховский. (Ерёмин освободил пост главы Красноярска в июле 2022 года, ныне вице-губернатор Красноярского края — «Континент Сибирь»). На сессии должны рассматривать серьёзных людей, иначе вся процедура будет выглядеть совсем комично. Сейчас эта роль второго лица достанется Войцеховскому. Комиссия должна представить Горсовету «не менее двух кандидатур», маловероятно, что на сессии окажется кто-то третий. Да и некого, несмотря на многочисленность «претендентов», кроме, может быть, Аксютенко: он наиболее подготовленный и несколько оживил кампанию, но только для очень небольшого числа интересующихся», — говорит Сергей Комарицын.

Основному кандидату, его кураторам, излишнее внимание к своей персоне и уж тем более к программе ни к чему, уверен политический эксперт. Поэтому выдвинуться в последний день было логично.

Сергей Комарицын полагает, что будущего мэра уже согласовала Москва. «Глава Красноярска, не в формальном табеле о рангах, а по реальному положению — второй человек в крае после губернатора. Александр Усс заинтересован, чтобы это был его человек. И это будет Логинов. А Войцеховский, скорее всего, станет его первым заместителем, так же, как пять лет назад Логинов стал первым вице-мэром у Ерёмина», — заключает собеседник «Континента Сибирь».

Лидер краевого центра — фигура, которая потенциально выглядит как возможный кандидат на пост главы региона. В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков усомнился, что Усс останется на следующий срок, эксперт не исключил досрочной отставки. «Его позиции сильно пошатнулись, в том числе, из-за громких арестов и уголовного дела по поводу строительства метрополитена. Новый мэр Красноярска может в будущем, если не претендовать на губернаторские позиции, то как минимум сохранить пост при следующем главе региона — в общем стать важным для краевой власти членом команды. Основной претендент на должность главы города Логинов — компромиссная фигура, в прошлом тот помог Ерёмину получить пост. Большинство остальных кандидатов — технические. При этом они помогают власти легитимизировать процесс, подавая сигнал: кандидатов много, победит лучший. Теоретически Сергей Ерёмин мог бы вступить в некоторую конфронтацию с губернаторским корпусом, чтобы остаться в кресле мэра. Но процедура назначения руководителя города включает контрольный голос краевой администрации, так что сценарий сохранения власти Ерёминым был маловероятным», — резюмирует Илья Гращенков.

К концу сентября можно будет проверить, насколько предсказуемо для краевой власти идёт процесс официального оформления полномочий будущего главы Красноярска. Сессия, на которой депутаты проголосуют за мэра, состоится во второй декаде месяца. Список «достойных» попасть в решающий тур комиссия огласит до 12 сентября. Уже на этой неделе, 8 сентября, конкурсанты презентуют «экзаменаторам» свои программы развития Красноярска.