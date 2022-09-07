Дискуссия маркетологов. Сувениры из пыли: креативная идея или слабая попытка хайпа

Руководитель брендингового агентства Redblack, бывший сооснователь Punk You Brands Ильдар Шале 3 сентября на конференции «Пружина» анонсировал выпуск пилотной партии сувениров Новосибирска, сделанных из пыли. «Континент Сибирь» предложил маркетологам, представителям брендинговых агентств, специалистам по продвижению поделиться своим мнением относительно этого проекта и его целесообразности.



Напомним, что в агентстве Redblack решили трансформировать один из недостатков Новосибирск в элемент его идентичности и уникальности, решив создать сувениры из пыли. «Для начала мы взяли театр «Глобус». Распечатали на 3D-принтере его модель, получили тем самым необходимую форму и поместили туда пыль, собранную рядом со зданием, вместе со скрепляющим веществом – рассказал Ильдар Шале. – Мы планируем запустить несколько сувениров. Кроме театра «Глобус» будет также Краеведческий музей, Дом с часами и Оперный театр. При этом, для каждого из этих сувениров мы будем использовать пыль, собранную рядом с соответствующим зданием. Это важно, потому что речь идет о пыли разной фактуры и цвета».

Ильдар Шале также подчеркнул, что у магнита нет политического подтекста. «Это не акция протеста. Наоборот, я хотел создать то, что могло было быть идентифицировано исключительно с Новосибирском», – отметил основатель агентства Redblack. Отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о возможной стоимости такого сувенира, он отметил, что пока планируется выпустить пилотную партию, в которой было бы порядка 20 таких магнитов. О свободной продаже сувениров пока речи не идет.

Мнения опрошенных «Континентом Сибирь» маркетологов и специалистов по продвижения разделились. Одни нашли идею Ильдара Шале оригинальной, креативной, а сувенир интересным, другие, напротив, посчитали это посредственной попыткой хайпа.

Дмитрий Петров, маркетолог, бизнес-консультант, соорганизатор конференции «Пружина»:

– Для жителей Новосибирска снег зимой и пыль летом – притча во языцех. Мне импонирует подход, когда вы берете то, что является вашим недостатком, болью, и думаете, как это превратить в преимущество. Для Ильдара Шале идея с сувенирами, как я понимаю – не акция протеста, а возможность по-другому взглянуть на привычные вещи, некий художественный акт, перформанс. При этом все реализовано красиво, изящно. То, что у тех, кто узнает об этом проекте, возникают вопросы о стоимости такого сувенира и возможности его получения — уже говорит о многом.

Владимир Томко, директор по развитию брендингового агентства «Мелехов и Филюрин»:

– «Пыльные» сувениры — это, безусловно, хорошая креативная идея, коллегам можно только сказать спасибо. Довольно интересная подача ключевых городских объектов с использованием «ключевого» городского продукта. Но с другой стороны, мы опять натыкаемся на негативный хайп. У Новосибирска, увы, и так довольно мало положительных коннотаций — причем как во внутренней аудитории (для которой и создана идея) так и во внешней. Денис Визгалов, один из главных российских специалистов по маркетингу и брендингу территорий, писал, что «одна из важнейших задач брендинга территорий вообще: не исправление имиджа, а исправление действительности».

А здесь мы опять говорим: «вот, смотрите, пыль, пылище, пылюшка!». Надо ли, чтобы это представление о городе распространялось наружу? Не уверен. Но еще раз хочу подчеркнуть: на уровне концепции — это отличная креативная задумка.

Кирилл Василюк, маркетолог:

– Можно ли назвать идею Ильдара Шале оригинальной? Да, наверное можно. Она очень даже подходит как инфоповод, учитывая малое количество позитивных новостей в наше время. Можно ли считать идею хайпом? Да, и вот почему. Станет после выпуска таких сувениров меньше пыли в Новосибирске? Нет. Станет ли пыль брендом? Нет, это стыдный факт моего города. Завтра про эти магниты забудут, а пыль останется. Давайте в продолжение этой идеи для коллекции ещё сделаем магнитики-ямы. Это же тоже уже «бренд города». Когда рисовали чиновников на ямах в соседнем большом городе России, это было резонансно и вскрывало проблему. А в рассматриваемом случае речь о том, чтобы отшутиться там, где нужно было просто работать. На мой взгляд, сувениры из пыли – это пустой хайп без пользы для людей и города.

Евгений Папшев, основатель Студии Папшева:

– То, что сделал Ильдар Шале – это, конечно, просто хайп. Точнее, даже не хайп, а хейт. Ильдар не так давно переехал в Новосибирск из Барнаула. Любить Новосибирск Ильдар ещё не успел научиться, а вот хейтить и хайпить вполне себе уже умеет. Не знаю, надолго ли он в Новосибирске. Может и не успеет полюбить. Новосибирск любить не просто. Особенно хейтерам.

Дмитрий Мишин, новосибирский маркетолог, создатель твиттера Ямы на Котовского:

– Идея Ильдара Шале забавная. При этом попытки использовать недостатки Новосибирска в качестве тем для сувениров предпринимались уже не раз. Тут можно вспомнить и пиво с добавлением пыли с улиц Новосибирска «Над пропастью в пыли», которое варил Игорь Каменев и сотоварищи, а также мой концепт коробок конфет «Новосибирск» к 125-летию города с недостроенной гостиницей на Маркса, с Ямой на Котовского и с 13-ым трамваем. Название напитка, кстати, на мой взгляд, очень точно описывает состояние нашего города последние лет пять.

Вообще, подобные вещи – это, по моему мнению, своего рода карнавальный субститут протеста (сам Ильдар Шале не считает свой проект акцией протеста — «КС»), отчаянная попытка через юмор достучаться до городских властей, до мэра, который ещё в начале своего первого срока не менее ярко возмущался новосибирской пылью и обещал покончить с ней.

Считаю, что у таких сувениров большой коммерческий потенциал. Хотя бы потому, что сейчас гостю города по сути нечего привезти на память из Новосибирска, кроме одноимённых конфет — ниша свободна. А тут не просто сувенир, а ещё и история, которой хочется поделиться.

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