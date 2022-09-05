Перепады температур и грозы ожидаются в Новосибирской области       

Перепады температур, дожди и грозы прогнозируются в Новосибирской области. В ближайшие дни столбик термометра будет держаться днем на отметке от +16 до +30 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в ночь на 6 сентября в Новосибирской области температура воздуха составит 7…12 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28, местами +16…+21 градуса. В регионе прогнозируются переменная облачность, местами небольшие, по северу умеренные дожди, днем местами грозы. По данным синоптиков, ночью и утром в регионе местами ожидаются туманы.

Ветер восточный, его скорость ночью составит 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с., днем — 5-10 метров в секунду, местами порывы до 15 м/c.

Ночью 7 сентября в регионе столбик термометра опустится до отметки +11…+16 градусов, днем температура воздуха составит +25…+30 градусов, по западу +18…+23 градуса. Отмечается, что в регионе местами прогнозируются небольшие дожди, по северу небольшие, в отдельных районах умеренные дожди и грозы. Ночью по северо-западу ожидаются местами сильные дожди.

Направление ветра сменится на южное, ночью 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду, днем — 9-14, местами порывы до 23 м/с.

Похолодание придет в регион 8 сентября. Так, в ночь с 7 на 8 сентября в Новосибирской области температура воздуха составит +3…+8 градусов, местами столбик термометра поднимется до +15 градусов, днем воздух прогреется до +13…+18 градусов. Ночью в регионе ожидаются местами небольшие, по востоку местами умеренные дожди и грозы, днем преимущественно без осадков.

Ветер западный, ночью 9-14 метров в секунду, местами порывы до 23 м/с., днем его скорость составит 6-11, местами порывы до 16 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики составили прогноз погоды на сентябрь текущего года в Новосибирске. По данным специалистов, в городе установится прохладная, пасмурная погода.