Двухлетнее строительство новой дороги по улице Мясниковой в Калининском районе Новосибирска официально завершилось. В последние дни августа подрядчик закончил с благоустройством тротуаров и большей части прилегающей территории. О том, что удалось сделать за время строительства, и что предстоит дальше, рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, лично осмотревший новую дорогу.

«Здесь было болото»

«В принципе, движение по улице Мясникова было и раньше, но фактически дороги здесь не было. Был проезд, который когда-то для себя проложили строители. Проложили как умели. – отметил Анатолий Локоть. – Конечно, никаким требованиям он не отвечал и здесь, можно сказать, было болото, для всех, кто ездил здесь, ситуация была тяжелая. Тогда было принято решение улучшить транспортную доступность нового микрорайона, было принято решение построить дорогу».

Решение было принято на уровне города, но областной бюджет также участвовал в финансировании: 460 метров нового участка дороги с учетом тротуаров, ливневых канализаций (которой здесь также раньше не было) и прочего обошлось примерно в 90 млн рублей. Изначальная цена проекта – 86 млн рублей и удорожание, по словам мэра, произошло не столько из-за удлинения сроков, сколько из-за роста цен на стройматериалы.

Первоначально работу планировалось закончить за один сезон, но обнаружились новые обстоятельства. «Мы столкнулись с непредвиденными трудностями – продолжает Анатолий Локоть. – Обнаружилось, что теплотрасса и канализационный коллектор, которые проходят перпендикулярно новой дороге, находятся в очень плохом состоянии. Поэтому нам пришлось дважды останавливать строительство».

«Фактически дорожное покрытие было переложено нами с нуля, заново – из-за сложных геологических условий – комментирует директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик. – Самым тяжелым был тот участок, где мы пересеклись с магистральной теплотрассой, которая находилась в аварийном состоянии. Который тоже пришлось полностью перекладывать».

Вместе со специалистами Управления, по его словам, перекладкой теплотрассы занимался один из подрядчиков СГК.

Кроме того, заместитель главного инженера по дорожному строительству компании «Спецтрансстрой» Егор Шардаков, сказал, что полностью закрыть улицу Мясникова было нельзя, поскольку там расположены не только выезды с придомовых территорий, но и автобусный парк, который нельзя было закрывать. «Мы одновременно делали половину ширины дороги, чтобы одна полоса оставалась свободной», – прокомментировал подрядчик.

Еще, по словам Анатолия Локтя, возникли споры по поводу работы светофоров – в частности, на развилке с улицей Тюленина. «Правильно ли мы делаем, правильно ли повороты организовываем, потому что вопрос непростой – прокомментировал он. – Мы специально туда пришли, оценили, посмотрели, как все организовано, нет ли пробок».

А если дождь?

«Боевое крещение» новая дорога прошла примерно за месяц до своего открытия, во время проливных дождей конца июля – начала августа. «Ситуация была такая, что воды оказалась слишком много и построенная здесь система ливневок просто не могла принять сразу все – вспомнил Анатолий Локоть. – Проблема, возможно, будет проявляться не сразу, но риски, связанные с тем, что такие обильные дожди будут повторяться, нужно учитывать. И сейчас мы над этим работаем. Ищем решения, какие нужно будет применить».

Александр Мысик добавил, что для кольца на улице Курчатова прокладывание новой ливневой канализации ситуацию не улучшит, а скорее даже усугубит: «Тот поток, который раньше просто впитывался здесь в землю, теперь будет перенаправлен туда – вместе со всем, что перехватывается с улицы Тюленина. И мы это уже обсуждали. И готовим техническое решение, которое сможет как-то избавить кольцо от подтоплений, которое в ближайшее время предоставим мэру».

По его словам, уход воды с кольца после окончания дождя происходит в течение 40-50 минут.

Анатолий Локоть напомнил о том, что город уже сталкивался с подобной проблемой на примере регулярно затапливаемой площади Труда в Ленинском районе. А значит, решение, которое применялось там, может помочь и здесь. «Очевидно, что диаметр имеющейся здесь ливневой канализации мы будем увеличивать. Некоторое время назад мы именно так и поступили на площади Труда: нашли решение по водоотводу, расширили приемники. Такой же способ доступен нам и здесь».

Сама по себе новая дорога, по оценке мэра, очень востребована – это прямой путь от кольца на улице Курчатова до Красного проспекта, ЖК «Золотая корона» и строящемуся «Дежневу», а также гипермаркетов «Лента» и «Леруа Мерлен». И интенсивность движения на этом участке уже сейчас достаточно высокая. Но главной задачей новой дороги мэр назвал «развязывание выезда из этой части Калининского района в центр города». Планируется пустить по этой дороге и общественный транспорт – первым маршрутом, который пойдет по новой дороге, стал автобус №13, следовавший от улицы Тюленина до Ключ-Камышенского плато. Теперь в схему его движения будут включены две новые остановки – «Улица Мясниковой» и «Школа №219».