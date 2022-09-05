Новосибирской области выделят дополнительные 36 млн рублей на выплаты по соцконтрактам

Новосибирская область получит дополнительные федеральные средства на выплаты жителям по социальным контрактам. Сумма дополнительного финансирования составит 36 млн рублей.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, соответствующее решение принято комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Дополнительное финансирование в размере 36 млн рублей направят на осуществление выплат на основании социального контракта отдельным категориям граждан.

«Средства будут направлены в связи с индексацией на 10% величины прожиточного минимума с 1 июня 2022 года и увеличением единовременных денежных выплат, предусмотренных в рамках реализации социального контракта на «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» и «ведение личного подсобного хозяйства» на 100 тысяч рублей», — прокомментировал решение комиссии зампредседателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

По словам Александра Жукова, размер единовременной выплаты на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности составит 350 тыс. рублей, на ведение личного подсобного хозяйства — 200 тыс. рублей.

Стоит отметить, что меры господдержки в рамках социального контракта действуют в Новосибирской области с 2010 года, финансирование выделяется жителям с низким уровнем дохода, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В отличие от выплаты пособий социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение.