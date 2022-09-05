Новосибирский минпромторг предложил обнулить налоговую ставку для юрлиц и ИП, работающих в сфере, которая пострадала сильнее всех во время коронакризиса, а в 2022 году стала очень актуальной – предоставление мест для временного проживания.

По словам министра промышленности и торговли Новосибирской области Андрея Гончарова, на сегодняшний день в регионе действует 433 организации, указавшие основной ОКВЭД 55 – предоставление мест для временного проживания. За последний год, по данным Росстата, 44 юрлица прекратили свою деятельность, либо сменили форму, либо ушли в тень, а число ИП, наоборот, увеличилось. Однако объем поступления налогов в региональный бюджет, несмотря на это, вырос на 15,6%. «Я считаю, что налоговые каникулы должны давать стимул выйти из тени», – подчеркнул министр.

Законопроект, который 5 сентября был одобрен и отправлен в Заксобрание, предлагает установить ставку по УСН и ПСН в размере 0% для ИП и юрлиц, впервые зарегистрировавшихся и осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного проживания. Сюда относятся хостелы, мотели, гостиницы, дома отдыха, кемпинги и общежития, но деятельность по управлению собственными и арендованными помещениями, а также предоставление квартир для долгосрочного проживания в качестве основного места жительства в этот перечень включать не стали. Андрей Гончаров уточнил, что льготная ставка действует для обоих режимов УСН – как по «доходам», так по «доходам минус расходам».

Он напомнил также о том, что в марте 2022 года регионам было предоставлено право самостоятельно продлевать сроки налоговых каникул для отдельных отраслей. И предложил этим правом воспользоваться, установив нулевую ставку налога для хостелов и мотелей не до конца 2023 года, а до конца 2024 года. Это предложение также было принято.

Ранее начальник управления занятости министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова, сообщила, что к концу августа в регион прибыло свыше 600 человек с территории Украины, ЛНР и ДНР. Это чуть больше половины от той цифры, которую назвал в начале весны заместитель губернатора Сергей Нелюбов, доложивший о том, что область готова принять 1200 граждан Донбасса и Украины. Уже тогда для приема перемещенных лиц планировалось выделить пять загородных круглогодичных лагерей (960 мест), санатории «Лазурный» (2 структурных подразделения) и «Золотой берег» (суммарно 240 мест).