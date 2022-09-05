Шесть лет колонии получил экс-завкафедрой сибирского университета за взятки

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему завкафедрой СибГУ им. М.Ф. Решетнева по делу о мошенничестве и взяточничестве. Преподаватель получил срок с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, приговор был вынесен судом по уголовному делу в отношении бывшего заведующего кафедрой технической эксплуатации авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов Сибирского государственного университета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева в Красноярске.

По данным следствия и суда, фигурант дела в период с 2013 по 2020 год фиктивно трудоустроил знакомых на кафедру на различные вакантные должности, при этом последние не выполняли свои трудовые обязанности и передавали обвиняемому начисленную зарплату. Кроме того, с 2018 по 2020 год преподаватель вносил в распоряжения о выплате заработной платы заведомо ложные сведения об отработанных сотрудниками кафедры сверхурочных часах.

По данным ведомства, на основании подложных документов сотрудникам учреждения начислялась повышенная зарплата за руководство магистрантами при подготовке магистерских диссертаций. При этом указанные трудовые функции работниками не осуществлялись.

«Сотрудники кафедры, находившиеся в служебной зависимости от заведующего кафедрой, денежные средства, начисленные за сверхурочные часы, передавали фигуранту. Своими действиями подсудимый причинил СибГУ им. М.Ф. Решетнева ущерб на сумму более 500 тыс. рублей», — указано в сообщении.

Отмечаются и эпизоды взяточничества в деле бывшего завкафедрой университета. Так, с 2015 по 2019 год преподаватель неоднократно получат от студентов взятки на общую сумму более 1 млн рублей за поступление в магистратуру и аспирантуру факультета гражданской авиации и таможенного дела университета на бюджетной основе.

Средства передавали фигуранту дела и за проставление положительных оценок на вступительных экзаменах без фактической проверки знаний. Часть взяток подсудимому передавали через посредника — старшего преподавателя кафедры. Вину в совершенных преступлениях подсудимый признал в полном объеме.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 159 (4 эпизода, статья «Мошенничество»), п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 3 ст. 290 (12 эпизодов, статья «Получение взятки») УК РФ. Суд признал виновным преподавателя в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

По данным пресс-службы ведомства, уголовное дело в отношении посредника, который за свои услуги получил 680 тыс. рублей, находится на рассмотрении в суде. «В отношении взяткодателей уголовные дела рассмотрены судами, они приговорены к условным мерам наказания и штрафам от 100 до 400 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.