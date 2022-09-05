В августе 2022 года розничный кредитный портфель Сбербанка увеличился на 5,1%, достигнув максимальных показателей с начала года. Об этом в преддверии VII Восточного экономического форума рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Объем выдачи потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам», — сказал Кирилл Царев, уточнив, что сейчас ставка предлагаемых Сбером потребительских кредитов самая низкая за последние десять лет.

По его словам, Сбер в августе зафиксировал максимальный объем выдачи потребительских кредитов с начала этого года. Основными роста стали кредитные карты (+20%) и ипотека (+7,3%). Также он напомнил о том, что с 15 июля в банке работает программа рефинансирования ипотечных кредитов, которая может работать совместно с программой господдержки, на которые приходится около трети всех выдаваемых ипотек.