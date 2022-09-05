Новосибирского полицейского, проигнорировавшего угрозы убийства погибшей женщине, приговорили к условному сроку

Городской суд Бердска Новосибирской области вынес приговор по уголовному делу в отношении дублёра помощника оперативного дежурного местного отделения полиции. Правоохранитель не отреагировал на сообщения об угрозах убийства в адрес женщины, в результате чего та погибла.

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 5 сентября, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года по статье ч.2 ст.293 УК РФ — халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Обвиняемый также лишён права занимать должности в государственных органах в течение двух лет.

По данным правоохранителей, дублёр помощника оперативного дежурного находился на суточном дежурстве в дежурной части бердского отделения полиции 28-29 марта 2021 года. В этот период в дежурную часть несколько раз поступали сообщения о том, что в одной из квартир местного микрорайона Северный избивают женщину, а также угрожают ей убийством.

«Вопреки возложенным на него обязанностям, данные сообщения подсудимый проигнорировал, сотрудников полиции на место происшествия не направил. В результате женщина, которой требовалась помощь, погибла», — сообщили в прокуратуре региона.

Приговор в силу пока не вступил. Его законность проверяет прокуратура Бердска.

Напомним, что в Новосибирской области также была организована служебная проверка сотрудников полиции, игнорировавших жалобы на угрозы убийства девушки — в конце июля с ней расправился её возлюбленный.