В Новосибирске создадут сувениры из пыли

Дмитрий Катаев
 
Миниатюра для: В Новосибирске создадут сувениры из пыли
Ильдар Шале собирает рядом с театром "Глобус" пыль для фирменного сувенира. Фото из презентации спикера

Руководитель брендингового агентства Redblack, бывший сооснователь Punk You Brands Ильдар Шале анонсировал выпуск пилотной партии сувениров Новосибирска, сделанных из пыли. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на конференции «Пружина».

«Стоило только Артемию Лебедеву придумать айдентику (набор выдержанных в едином стиле и концепции визуальных и прочих элементов, которые формируют образ и восприятие бренда — «КС») для Перми, как аналогичные процессы начались по другим городам России.  В Новосибирске тоже уже давно пытаются придумать свою айдентику. Если спросить жителей города про его достоинства, то каждый назовет свои, и мы услышим большое количество разных вариантов. Но вот недостатки в ответах горожан, как правило, фигурируют одни и те же. В случае с Новосибирском многие называют пыль. Есть принцип: если вы не можете что-то спрятать, то сделайте на этом акцент. Вот мы и решили «пустить пыль в глаза»», – отметил в ходе конференции «Пружина» Ильдар Шале.

Таким образом, в агентстве Redblack решили трансформировать недостаток города в элемент его идентичности и уникальности, решив создать сувениры из пыли. «Для начала мы взяли театр «Глобус». Для создания магнита распечатали на 3D-принтере его модель, получили тем самым необходимую форму и поместили туда пыль, собранную рядом со зданием, – рассказал Ильдар Шале. – Мы планируем запустить несколько сувениров. Кроме театра «Глобус» будет также Краеведческий музей, Дом с часами и Оперный театр. При этом, для каждого из этих сувениров мы будем использовать пыль, собранную рядом с соответствующим зданием. Это важно, потому что речь идет о пыли разной фактуры и цвета».

В Новосибирске создадут сувениры из пыли - Фотография
Фото из презентации Ильдара Шале

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о возможной стоимости такого сувенира, он отметил, что пока планируется выпустить пилотную партию, в которой было бы порядка 20 таких магнитов. О свободной продаже сувениров пока речи не идет.

Ильдар Шале также подчеркнул, что у магнита нет политического подтекста. «Это не акция протеста. Наоборот, я хотел создать то, что могло было быть идентифицировано исключительно с Новосибирском. Им стал магнит, отражающий особенности города, его уникальность», – отметил основатель агентства Redblack.

В Новосибирске создадут сувениры из пыли - Изображение
Фото из презентации Ильдара Шале

Стоит отметить, что в 2018 году новосибирская пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks использовали пыль с одной из улиц Новосибирска в рецептуре собственного пива. Оно называлось «Над пропастью в пыли».

Напомним, что в конце июля в центре культуры и отдыха «Победа» презентовали скетчбук-путеводитель по Новосибирску.

Агентство Redblack было создано сооснователем барнаульского агентства Punk You Brands Ильдаром Шале. В индустрии он с 1994 года. За 25 лет работал с такими брендами, как Levi’s, Aviasales.ru, Montana Colors Company, Издательство «Манн, Иванов и Фербер». Работы неоднократно удостаивались наград на российских и международных фестивалях – Pentawards, Red Apple, KIAF, White Square, «Идея!». Специализация агентства — это корпоративный и потребительский брендинг. Среди заказчиков – «КПД-Газстрой» (Чистая Слобода), «Свежесть Алтая», Алтайский государственный университет.

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