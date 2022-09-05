В Новосибирске создадут сувениры из пыли

Руководитель брендингового агентства Redblack, бывший сооснователь Punk You Brands Ильдар Шале анонсировал выпуск пилотной партии сувениров Новосибирска, сделанных из пыли. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на конференции «Пружина».

«Стоило только Артемию Лебедеву придумать айдентику (набор выдержанных в едином стиле и концепции визуальных и прочих элементов, которые формируют образ и восприятие бренда — «КС») для Перми, как аналогичные процессы начались по другим городам России. В Новосибирске тоже уже давно пытаются придумать свою айдентику. Если спросить жителей города про его достоинства, то каждый назовет свои, и мы услышим большое количество разных вариантов. Но вот недостатки в ответах горожан, как правило, фигурируют одни и те же. В случае с Новосибирском многие называют пыль. Есть принцип: если вы не можете что-то спрятать, то сделайте на этом акцент. Вот мы и решили «пустить пыль в глаза»», – отметил в ходе конференции «Пружина» Ильдар Шале.

Таким образом, в агентстве Redblack решили трансформировать недостаток города в элемент его идентичности и уникальности, решив создать сувениры из пыли. «Для начала мы взяли театр «Глобус». Для создания магнита распечатали на 3D-принтере его модель, получили тем самым необходимую форму и поместили туда пыль, собранную рядом со зданием, – рассказал Ильдар Шале. – Мы планируем запустить несколько сувениров. Кроме театра «Глобус» будет также Краеведческий музей, Дом с часами и Оперный театр. При этом, для каждого из этих сувениров мы будем использовать пыль, собранную рядом с соответствующим зданием. Это важно, потому что речь идет о пыли разной фактуры и цвета».

Отвечая на вопрос «Континента Сибирь» о возможной стоимости такого сувенира, он отметил, что пока планируется выпустить пилотную партию, в которой было бы порядка 20 таких магнитов. О свободной продаже сувениров пока речи не идет.

Ильдар Шале также подчеркнул, что у магнита нет политического подтекста. «Это не акция протеста. Наоборот, я хотел создать то, что могло было быть идентифицировано исключительно с Новосибирском. Им стал магнит, отражающий особенности города, его уникальность», – отметил основатель агентства Redblack.

Стоит отметить, что в 2018 году новосибирская пивоварня «Йохохо» и бар The Rooks использовали пыль с одной из улиц Новосибирска в рецептуре собственного пива. Оно называлось «Над пропастью в пыли».

Напомним, что в конце июля в центре культуры и отдыха «Победа» презентовали скетчбук-путеводитель по Новосибирску.

Агентство Redblack было создано сооснователем барнаульского агентства Punk You Brands Ильдаром Шале. В индустрии он с 1994 года. За 25 лет работал с такими брендами, как Levi’s, Aviasales.ru, Montana Colors Company, Издательство «Манн, Иванов и Фербер». Работы неоднократно удостаивались наград на российских и международных фестивалях – Pentawards, Red Apple, KIAF, White Square, «Идея!». Специализация агентства — это корпоративный и потребительский брендинг. Среди заказчиков – «КПД-Газстрой» (Чистая Слобода), «Свежесть Алтая», Алтайский государственный университет.