Новосибирское ТУАД объявило торги на ремонт разбитой дороги в Мошковском районе

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области объявило аукцион на проведение капитального ремонта участка дороги до села Локти в Мошковском районе, неоднократно становившейся предметом жалоб местных жителей. В дальнейшем планируется привести в порядок и другие её участки.

Аукцион объявлен на капитальный ремонт участка дороги км 12+253 — км 13+398. Как уточнили в ТУАД, начальная цена контракта на эти работы составляет 68 млн руб., подрядчика планируется найти в течение месяца.

В управлении пояснили, что дорога не имеет щебёночного покрытия, местные жители неоднократно на неё жаловались из-за сложности проезда. При этом ситуация усугубляется осенью и весной, а также после дождей и снегопадов. Дефекты устраняются на выделенные на эти цели денежные лимиты, однако эти средства не позволяют единовременно решить проблему. В связи с этим было принято решение провести комплексные работы.

В дальнейшем планируется также капитально отремонтировать участок дороги км 5+907 – км 8+007,2. Кроме того, отдельно запланирована реконструкция участка км 8+007,2 – км 12+253,13 протяжённостью более 4 км. Провести все работы предполагается до 2024 года.

Ранее сообщалось о том, что участки федеральной трассы Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае планируется отремонтировать за пять миллиардов рублей. Аукцион был объявлен в конце августа, он завершится 26 сентября.