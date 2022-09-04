Новосибирский театр покажет гоголевскую «Шинель» в жанре «чёрного анекдота»

В новосибирском театре «Глобус» репетируют премьеру спектакля по повести Николая Гоголя «Шинель», показ состоится 14 октября. В учреждении сообщают, что новая версия произведения поставлена в жанре «чёрного анекдота».

Премьера новой постановки гоголевской «Шинели» пройдёт в новосибирском театре «Глобус» 14 октября в 15.00 и в 18.30 на малой сцене. По словам режиссёра Ивана Орлова, спектакль представят в жанре «чёрного анекдота».

«Важно, чтобы этот анекдот поднимал большие человеческие проблемы. И главная из них — потеря. Ядром сюжета является история человека, который потерял самое дорогое для себя и не может с этим смириться», — приводят слова Ивана Орлова в пресс-службе театра.

Действие будет показано в декорациях «департамента по расследованию жизни Акакия Акакиевича», а чувства и эмоции героя представят в форме видеопроекций. Постановка также включит в себя песни и танцы.

«Это пространство («департамент») представляет собою мощную каменную стену, на фоне которой персонажи-рассказчики добиваются от Башмачкина определенной цели, о которой я пока говорить не буду, тем самым заставляя его переживать заново ключевые моменты своей биографии», — цитируют в театра Ивана Орлова.

После премьеры театр отправится со спектаклем на гастроли по Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирском оперном театре 2 сентября открылась выставка костюмов предстоящей премьеры новой постановки спектакля «Царская невеста». Оперу покажут на большой сцене театра 15 и 16 сентября.