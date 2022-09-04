Полпред президента в СФО заявил о необходимости расширения рынка сбыта сибирской сельхозпродукции

Полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев заявил о необходимости разработать конкретные меры в рамках предложений межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по расширению рынка сбыта сельхозпродукции и сырья. Он выступил на совещании о ходе проведения осенних полевых работ в конце минувшей недели.

Совещание под руководством полпреда президента в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, в котором приняли участие в том числе заместитель Министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин и высшие должностные лица субъектов СФО, состоялось 2 сентября.

В ходе совещания Анатолий Серышев отметил, что в условиях изменения рынков сбыта, логистики и цен необходимо максимально облегчить выход сибирских аграриев на новые рынки сбыта. Он сообщил, что нужно поддержать и разработать меры, которые ранее на совещании экспертно-консультативного совета предложили представители межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Так, участники ассоциации предложили включить в перечень субсидируемых железнодорожных перевозок муку, крупу и комбикорм, увеличить до 50% для сибирских аграриев объём субсидирования провозных платежей при экспорте сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также объём закупок в интервенционный фонд для сибирских регионов. Также было предложено рассмотреть дополнительные меры поддержки мукомольной отрасли.

«Необходимо в минимальные сроки совместно проработать эти предложения», – подчеркнул Анатолий Серышев.

Полпред также отметил, что уже сейчас необходимо готовиться к посевной 2023 года. А именно – усилить работу по увеличению отечественного семенного фонда с привлечением ресурсов сибирской науки и продолжать повышать качество используемых минеральных удобрений.

Уборочная кампания стартовала во всех субъектах СФО. Как сообщает Окружной информационный центр со ссылкой на данные регионального правительства, общая посевная площадь в 2022 году в сибирских регионах составила более 14,4 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур – более 9,1 млн га.

Уборочные работы проведены на 29,3% посевных площадей, в том числе убрано 16,2% зерновых и зернобобовых культур. Как отмечает ОИЦ, по оценкам специалистов, из-за погодных условий в Сибири в текущем году урожай ожидается немного меньше, чем в прошлом году.

Напомним, что директор аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко на форуме «Зерно в Сибири» в конце августа сообщил о том, что производство зерновых культур в сибирских регионах может сократиться до 7%.