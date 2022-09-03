Несколько часов автовокзал на Гусинобродском шоссе оставался закрытым из-за сообщений о заложенной в здании бомбе. Также 3 сентября на площади Маркса были эвакуированы два торговых центра по той же самой причине.

Звонок с информацией о заложенной в здании автовокзала бомбе поступил 3 сентября. Также, по словам очевидцев, около 15 часов была объявлена эвакуация в здании торгового центра «Калейдоскоп» на площади Маркса и из соседнего с ним ТЦ «Александровский» – об этом сообщает группа «Инцидент Новосибирск».

«Охрана подтверждает информацию о заминировании, ждем полицию с собаками», – написал очевидец. Примерно через час с небольшим стали поступать сообщения о том, что людей начинают запускать обратно, хотя сотрудники ТЦ этого не подтвердили.

Официальных комментариев о предполагаемых минированиях пока не поступало.