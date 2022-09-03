Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на площадке Многофункциональной ледовой арены, где проконтролировал ход строительства самого объекта, а также предметов инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройство прилегающей территории.

Строительство Многофункциональной ледовой арены идёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Шестиэтажный комплекс ледовой арены высотой 38,2 метра и общей площадью 55 тыс. кв. м предусматривает основную арену на 10,5 тысяч зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей. Также здесь будут спортивный и тренажерный залы. Новая ледовая арена обещает стать основным домашним стадионом хоккейного клуба «Сибирь». Рядом с будущим ЛДС строится станция метро «Спортивная», а также новые подъездные пути и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста.

На данный момент системы вентиляции и кондиционирования готовят к пуско-наладочным работам.

«Практически завершены отделочные работы в помещениях, раскрыт фронт работ для финишных операций, многие из них уже начаты – в частности, монтаж постоянного дизайнерского освещения, – пояснил Андрей Травников. – На внешнем фасаде проектная подсветка уже смонтирована и опробована в работе. Сегодня выполняется отмывка стеклянного фасада. На большой арене продолжается монтаж кресел – уже смонтировано более четверти от всего поставленного объёма. Завершаются отделочные работы стен основной арены. Ведется сборка видеокуба – на него навешивают светодиодные панели. Всё оборудование было закуплено заранее, в этом году осуществлены поставки».

По словам губернатора, некоторым позициям пришлось искать замену, что повлияло на сроки поставок: «В частности, на этой неделе мы ждём высоковольтную подстанцию, которая изначально должна была быть поставлена французским заводом, но фактически заказ исполнил Санкт-Петербургский электротехнический завод. Критической нехватки оборудования за счёт подобных импортозамещающих решений допущено не было».

Что касается благоустройства – с одной стороны, озеленители уже приступили к высадке газонов, с другой, есть возможность усилиться на укладке асфальта. «Наше требование – завершить укладку асфальта, высадку кустарников и деревьев до наступления холодов» – подчеркнул губернатор.

В общей сложности возле ледового дворца предстоит высадить несколько тысяч растений. Представитель ООО «ЭлинАльфа», генерального подрядчика, проекта, на территории будут высажены деревья различных пород, а также кустарники. На текущий момент все инертные материалы завезены, дорожное покрытие уложено, начинается укладка тротуарной плитки по периметру здания на выступающей части первого этажа.

Андрей Травников также уделил очень большое внимание наладочным работам. «Мы видим огромное количество систем вентиляции, дымоудаления, кондиционирования. Монтаж всех этих систем закончен, сегодня надо активно приступать к пуско-наладочным работам и обеспечивать надёжную работоспособность в соответствии с заложенными алгоритмами программного обеспечения. С подрядчиками этот график согласован, он будет очень напряженный», – подчеркнул губернатор.

Что касается внутреннего убранства стадиона, прямо сейчас поступают кресла для основной арены, которых планируется установить 10,5 тысяч штук. И до начала октября все они должны быть смонтированы. Также на финишной прямой находится сдача раздевалок для хоккеистов.

Ход работ, подчеркнул Андрей Травников, находится под контролем региональных властей.