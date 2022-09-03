Объединенная авиастроительная корпорация разместила на сайте rostender.ru заявку о поиске генподрядчика для реконструкции цехов завода имени Чкалова, входящего в ОАО «Компания „Сухой“». Начальная стоимость контракта составляет 168,9 млн рублей.

За эти деньги победитель аукциона должен будет взять на себя третий этап реконструкции цехов авиазавода и реконструировать производственные помещения площадью свыше 13 тыс. кв. метров. Также в сумму контракта входит благоустройство территории, обновление коммуникаций и систем кондиционирования.

Сроки исполнения задания – до конца 2022 года. Возможно, с привлечением субподрядных организаций.

Ранее стало известно о том, что «СибпроектНИИавиапром» по заказу «Компании „Сухой“» спроектировал для завода имени Чкалова новый корпус для покраски беспилотных летательных аппаратов. А общая сумма инвестиций в налаживание выпуска БПЛА планируется в размере 2,5 млрд рублей.

Напомним также, что в предшествующие годы предприятие сталкивалось с серьёзным снижением гособоронзаказа, в связи с чем руководство завода прибегало к значительным сокращениям штата. Однако в 2020 году представители завода имени Чкалова сообщали о планах набрать около двух тысяч сотрудников, о чем также писал «Континент Сибирь»