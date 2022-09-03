Завод имени Чкалова планирует выделить еще почти 170 млн рублей на реконструкцию до конца года

Федор Туров
 
170 миллионов на реконструкцию цехов завода имени Чкалова
Фото Михаила Перикова

Объединенная авиастроительная корпорация разместила на сайте rostender.ru заявку о поиске генподрядчика для реконструкции цехов завода имени Чкалова, входящего в ОАО «Компания „Сухой“». Начальная стоимость контракта составляет 168,9 млн рублей.

За эти деньги победитель аукциона должен будет взять на себя третий этап реконструкции цехов авиазавода и реконструировать производственные помещения площадью свыше 13 тыс. кв. метров. Также в сумму контракта входит благоустройство территории, обновление коммуникаций и систем кондиционирования.

Сроки исполнения задания – до конца 2022 года. Возможно, с привлечением субподрядных организаций.

Ранее стало известно о том, что «СибпроектНИИавиапром» по заказу «Компании „Сухой“» спроектировал для завода имени Чкалова новый корпус для покраски беспилотных летательных аппаратов. А общая сумма инвестиций в налаживание выпуска БПЛА планируется в размере 2,5 млрд рублей.

Напомним также, что в предшествующие годы предприятие сталкивалось с серьёзным снижением гособоронзаказа, в связи с чем руководство завода прибегало к значительным сокращениям штата. Однако в 2020 году представители завода имени Чкалова сообщали о планах набрать около двух тысяч сотрудников, о чем также писал «Континент Сибирь»

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