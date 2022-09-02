Уголовное дело о срыве сроков капремонта школы заведено в сибирском регионе после поручения Путина

В Алтайском крае заведено уголовное дело о халатности при проведении капитального ремонта в Голухинской средней школе — работы должны были завершиться ещё год назад, однако объект не готов по сей день. Ранее президент России Владимир Путин поручил найти виновных в срыве сроков капремонта российских общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета России по Алтайскому краю 2 сентября, уголовное дело из-за незавершённого капремонта в муниципальном казённом образовательном учреждении «Голухинская СОШ» заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ – халатность.

По данным следствия, соглашение о предоставлении субсидии на ремонт школы между администрацией Заринского района региона и министерством образования и науки Алтайского края было заключено в январе 2021 года. Сумма направленных средств составляла более 30 млн руб. Проконтролировать исполнение графика работ должны были должностные лица администрации района. Срок их окончания был установлен до августа 2021 года, однако объект до сир пор в полном объёме не сдан.

Кроме того, уголовное дело о халатности при проведении капремонта в школах возбуждено в Республике Тыва.

По данным регионального следственного управления, в 2022 году на ремонт школ на территории республики было выделено 43,896 млн руб. 30 августа из 386 учреждений паспорта готовности получили 359, в 27 капитальный ремонт ещё проводился.

«По состоянию на 1 сентября в восьми общеобразовательных организациях Республики Тыва ремонтные работы в надлежащем качестве и в предусмотренные сроки не выполнены, что привело к нарушению прав на доступное и качественное образование 3 178 несовершеннолетних граждан, а также к причинению крупного ущерба на сумму не менее 1,7 миллиона рублей», — сообщили в СУ СКР по Республике Тыва.

Напомним, что 31 августа президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил найти виновных в срыве сроков проведения капремонта в школах страны. Как доложил на совещании министр просвещения РФ Сергей Кравцов, в 84 учреждениях к 1 сентября ремонт не завершён. При этом 15 образовательных организаций готовы принять учеников в начале учебного года, но занятия до окончания работ там будут проводиться в резервных помещениях. Глава ведомства подчеркнул, что особенно остро данная ситуация стоит в Алтайском крае, Башкортостане, Тыве и Курской области.