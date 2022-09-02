Владимир Путин поручил построить мост и детскую больницу в Томской области

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по развитию четырёх субъектов РФ, в том числе Томской области. Согласно распоряжению главы государства, на территории региона должны быть построены третий мост через реку Томь и многопрофильная детская больница.

Другие поручения касались развития Кировской, Рязанской и Ярославской областей.

Как сообщается на сайте президента России 2 сентября, глава государства распорядился рассмотреть выделение федерального финансирования и предоставление дополнительных инфраструктурных бюджетных кредитов на строительство третьего моста через Томь, указав, работы должны пройти в 2023-2027 годах.

Кроме того, президент поручил рассмотреть возможность федерального финансирования на строительство в Томской области многопрофильной детской больницы с консультативной поликлиникой, а также создание дополнительных мест в школах региона.

Доклады о реализации этих поручений президент потребовал предоставить до 1 октября. В числе ответственных – врио главы Томской области Владимир Мазур и вице-премьер РФ Михаил Мишустин.

Напомним, что в 2019 году бывший губернатор Томской области Сергей Жвачкин высказался против строительства третьего моста через Томь за счёт средств регионального бюджета. На тот момент стоимость переправы оценивали в 30 млрд руб. О необходимости возведения объекта нынешний врио главы региона Владимир Мазур напомнил президенту в августе текущего года, объяснив важность работ активным развитием левобережья. Проект поддержал Росавтодор — об этом заявил заместитель руководителя агентства Игорь Костюченко на заседании комитета Совета Федерации РФ по бюджету и финансовым рынкам в конце месяца.