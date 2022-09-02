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Росимущество отдало Новосибирску федеральные помещения под социальный центр
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Исполняющий обязанности главы Красноярска подал заявление на участие в выборах мэра
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Суд признал незаконными штрафы кикшеринговой компании за размещение парковок в Новосибирске
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Мэр Новосибирска поддержал идею назвать городские улицы в честь героев Донбасса
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Снесенной для строительства гостиницы стеле ВОВ нашли новое место в Новосибирске
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На выборы мэра Красноярска выдвигается глава администрации Центрального района города
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Семья осужденного за мошенничество сибирского чиновника продает коттедж за 139 млн рублей
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Вице-спикер Закcобрания Новосибирской области поучаствовала в заседании Совета Федерации
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В Новосибирской области внедряются высокие технологии в сферу переработки ТКО
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В Новосибирске экс-врач пойдет под суд за взятку от пациента
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Reuters: Сибирский владелец «Вкусно — и точка» намерен купить активы финской компании
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Президент РАН высказал свое мнение по вопросу особого статуса для новосибирского Академгородка
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Глава РАН предложил создать комиссию для защиты учёных от уголовного преследования
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Обвиняемого в мошенничестве новосибирского девелопера оставили под арестом до ноября
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На выставке в НОВАТе покажут костюмы к премьере масштабной исторической драмы
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Трехэтажный коттедж со SPA-комплексом продают за почти 100 млн рублей в Новосибирске
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Назначена дата судебного заседания по делу экс-главы новосибирского детского психоневрологического диспансера
Руководитель центра по продаже автомобилей с пробегом «Автобан» (г. Омск)
Основатель рекрутингового агентства BGStaff, школы IT рекрутинга BGStudy
Научный сотрудник
Генеральный директор «Авито»
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