Исполняющий обязанности главы Красноярска подал заявление на участие в выборах мэра

Исполняющий обязанности мэра Красноярска Владислав Логинов («Единая Россия») зарегистрировался для участия в выборах главы города. Основной, с точки зрения экспертов, претендент на пост градоначальника подал заявку последним.

О регистрации Владислава Логинова сообщает городское издание «Проспект мира» со ссылкой на мэрию Красноярска 2 сентября.

Срок подачи заявлений на участие в выборах мэра Красноярска завершился в пятницу в 16 часов по местному времени. Исполняющий обязанности главы города зарегистрировался незадолго до этого часа.

Ранее один из зарегистрированных кандидатов, политтехнолог Алексей Аксютенко, порассуждал в разговоре с «Континентом Сибирь», почему считающийся основным претендентом на пост мэра Владислав Логинов тянет с подачей документов. В августе Аксютенко объявил о «мини-кампании», направленной на то, чтобы, по его словам, предстоящий конкурс по отбору кандидатов не так откровенно напоминал «игру в поддавки».

В октябре 2017 года Владислав Логинов, руководивший на тот момент администрацией Советского района, уже выдвигался в мэры Красноярска, однако взял самоотвод. По словам Логинова, он не захотел конкурировать с однопартийцем Сергеем Ерёминым. В ноябре 2017 Владислав Логинов стал первым заместителем главы города. На этом посту он координировал работу департаментов городского хозяйства, градостроительства и муниципального имущества, а также глав районов. В августе 2022 года, после ухода Сергея Ерёмина, Логинов был назначен исполняющим обязанности мэра города.

В начале 2021 года Владислав Логинов также баллотировался в главы Норильска.

Помимо Логинова, на участие в выборах главы Красноярска зарегистрировались ещё 18 кандидатов. Конкурсная комиссия проведёт среди них отбор 8 сентября. Одним из последних выдвинул свою кандидатуру глава Центрального района Красноярска Вадим Войцеховский, запомнившийся горожанам эпатажным исполнением переделанной советской песни в теплице цветочного хозяйства.