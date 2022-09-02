Подконтрольный правительству Красноярского края телеканал раскритиковал ход благоустройства Норильска, что идёт вразрез позитивным оценкам, которые недавно давал не только глава региона, но и полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе. Кто «раскачивает» лодку перемирия между краевой властью и главным налогоплательщиком территории?

«Енисей» — краевой государственный телеканал, информационную политику которого курируют чиновники из кабинетов регионального правительства. Несколько дней назад на этом ресурсе вышло видео о результатах завершающегося сезона благоустройства Норильска, которые чуть ли не сведены к нулю. Сюжет раньше мог бы показаться рядовым — в прежние дни открытого противостояния между региональной властью и системообразующим предприятием северного города «Норникелем». Но не сегодня — на этапе публичного перемирия между компанией и главой территории. В феврале 2021 года краевые власти и «Норникель» подписали соглашение о реновации Норильска. Этому событию предшествовал виток обострения напряжения между руководством предприятия и региона, что отразилось, например, на атмосфере выборов мэра Норильска в конце 2020-го.

Размещённый 30 августа двухминутный ролик «Енисея» о летнем сезоне благоустройства изобилует характерными фразами: «явных результатов жители так и не увидели», «ничего не делают», «ямы в норильских дворах стали только больше», «теперь придётся всё переделывать» и так далее. После просмотра возникает вопрос: это о том же Норильске, который пару недель назад упоминал губернатор в студии подведомственного ему же канала? О ходе масштабной реновации северного города тогда Александр Усс высказался позитивно и, кроме того, неожиданно (учитывая историю отношений краевой власти и главного налогоплательщика региона) высоко оценивал роль главы «Норникеля» Владимира Потанина в этом процессе.

Телесюжет на провластном канале ставит под сомнение и реплики представителей федеральной власти о происходящем на Севере. В начале августа в Норильске побывал полномочный представитель президента РФ по СФО Анатолий Серышев. Об этом «Енисей» тоже сообщал, цитируя, в частности, высказывание полпреда: «Просто слова благодарности всем руководителям, кто сегодня здесь принимает участие в создании условий для развития».

В разговоре с корреспондентом «Континента Сибирь» заместитель главы Норильска Владимир Баринов отметил, что дважды за последние два месяца инспектировал ход работ в Норильске вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв. По словам Баринова, картинка на телеканале резко диссонирует с оценкой работ по комплексному благоустройству от Журавлёва. Вице-мэр уверяет: масштаб реновации Норильска беспрецедентен, а плановая часть сезонного благоустройства будет завершена к зиме. «Закуплено 20 новых современных автобусов, таких у города не было. Идёт масштабный ремонт фасадов не только на улице Мира, которая станет пешеходной, но и в остальных районах. Проводится озеленение, меняем асфальтовое покрытие, в том числе, и по гарантии. Не могу сказать, с чем связан выход подобного репортажа, но городская администрация с его содержанием абсолютно не согласна», — констатировал господин Баринов. Он отметил, что «Енисей» периодически помогает обратить внимание местных властей на актуальные проблемы, но обсуждаемый сюжет — не тот случай.

Не принял журналистский материал и председатель комиссии по городскому хозяйству в норильском Совете депутатов Роман Сербин. «Увиденное меня удивило. Срок окончания подрядных работ — октябрь, делать выводы о затягивании благоустройства пока рано. Например, в сюжете говорится о неготовности детских площадок. Навигация по Енисею в этом году затруднена, однако часть оборудования завезена, остальное доставят морским путём, если рекой не получится», — сказал корреспонденту «Континента Сибирь» депутат. Он заметил, что итоги ушедшего сезона ремонта будет подводить новый корпус горсовета, который соберётся после сентябрьских выборов. «Но это не значит, что действующий состав ничего не мониторит. И я, и мои коллеги собираем информацию, общаемся с норильчанами, слышим от них, что город начинает преображаться», — отмечает глава комиссии по горхозяйству норильского СД. Кстати, за сохранение большинства мест в органе представительной власти города борется партия «Единая Россия», которая очень благодарна красноярским единороссам, курирующим «Енисей», за своевременную информационную поддержку.

Обшарпанные фасады и ямы на дорогах, на которых акцентируют внимание авторы сюжета, можно найти в любом городе, говорит председатель Общественной палаты Норильска Татьяна Скорик, которая считает вышедшее на телеканале видео необъективным. «Я лично возмущена. Живу в Норильске с 1969 года, могу сравнить сегодняшнюю ситуацию с тем, что было до перестройки, в 1990-х и после. Впервые я вижу такое глобальное обновление города, реновация фактически в каждом дворе. Устанавливаются скамейки у домов, кованные перила на лестницах, везде пахнет свежей краской. Вы такое видели на крайнем Севере? Какая в подъездах чистота, в квартирах уютно, потому что решили не ждать снега и уже подключили тепло. Как появляются столь необъективные сюжеты? Мне, моим друзьям, коллегам, соседям обидно такое слышать», — резюмирует Татьяна Скорик.

Возможно, негативная подача состояния дел в «вотчине «Норникеля» на подконтрольном краевым властям канале в период формального действия «пакта о ненападении» — проявление человеческого фактора. Ответственные лица «Енисея» могли принижать северный город по инерции, а сотрудники регионального правительства, курирующие политику, в том числе, на её информационных фронтах, просто «не досмотрели». Не исключено, что представителям мэрии Норильска, когда те обратились к «Енисею» и членам краевого правительства за объяснениями, произошедшее аргументировали «случайной ошибкой» и «форс-мажором».

Источники, близкие к руководству норильской администрации, отметили: материал в эфире прошёл лишь раз, из остальных дневных и вечерних выпусков новостей его изъяли. Кроме того, соответствующего поста нет в телеграме телеканала. Но с официального сайта «Енисея» заметку и ролик никто не убирал — повод сомневаться, что все лица, ответственные за внутреннюю политику края, рвутся тщательно зачистить следы «нечаянного» выпада в период деэскалации конфликта, а с ним и пища для размышлений аналитиков. Это губернатору Красноярского края Александру Уссу, чья карьера находится на переломном этапе, выгодно показать Москве: он преодолел внутриэлитные конфликты и способен поддерживать стабильность в регионе (следующий год может пройти под знаком губернаторской кампании, а в самом Норильске примерно через неделю жители выберут новый состав горсовета). Но наблюдатели задают себе большой интригующий вопрос: а политическому менеджеру регионального правительства, первому вице-губернатору Сергею Пономаренко нужно ли, чтобы Кремль считал, будто Усс адекватно контролирует происходящее в одном из крупнейших и богатейших регионов страны, а также чтобы федеральный центр отказался от кадровой перенастройки высшей власти края? Информационная политика и краевые медиаресурсы – сфера компетенции Пономаренко. Тема же его истинных намерений с некоторых пор вызывает вдохновение политологов.