Рынок подержанных автомобилей: эксперты рассказали, что происходит и чего ждать

Последние полтора-два года у автолюбителей уже, похоже, выработался иммунитет к новостям про автомобильный рынок. Сначала пандемия, потом финансовый и логистический кризисы, затем политические события – в какой-то момент всё стало максимально непонятно и непредсказуемо. И тревожно. Многочисленные эксперты пытались дать оценку происходящему, но все прогнозы и анализ сводились к общим фразам – «всё нестабильно, но, скорее всего, станет хуже». Так ли это или нет, «Континент Сибирь» вместе с экспертами попытался разобраться сейчас, когда дым на рынке более или менее рассеялся, стали немного прорисовываться последствия истерии последних месяцев, а также некоторые перспективы на ближайшее будущее. Забегая вперед – поводов для оптимизма немного, но и трагедии, как предполагали, не случилось.

История циклична. Ещё каких-то 10-15 лет назад рынок новых автомобилей в России находился в зачаточном состоянии, зато сегмент подержанных автомобилей расцветал на глазах всего населения. Машины самых разных марок и классов ввозили откуда угодно – из Европы и США, Казахстана и Беларуси, из Южной Кореи и Японии, на любой вкус, цвет и кошелёк. Но с развитием автомобильного производства внутри страны благополучие рынка second-hand стало слабеть. Во-первых, всё больше людей стали познавать прелести владения новыми, на гарантии, автомобилями. Во-вторых, государство в попытках поддержать внутреннее производство всё больше закручивало пошлинные гайки, отчего рынок second-hand – нет, вовсе не умер, – скорее занял свой стабильный процент на рынке без тенденций к росту. И вот новый виток – рынок новых авто в состоянии клинической смерти, зато летом произошел небывалый всплеск активности на вторичке. Можно ли говорить о том, что доступные подержанные автомобили, как в старые добрые времена, будут править рынком?

Своим мнением с «Континентом Сибирь» поделились представители двух доминирующих на сегодня сфер на рынке подержанных машин – РУСЛАН БЫСТРОВ, руководитель отдела продаж компании Yes Auto, реализующей авто с пробегом от официальных дилеров, и АРТЁМ ТЮМЕНЦЕВ, который занимается поставкой автомобилей с японских аукционов.

– Рынок всегда цикличен и пластичен, адаптируется к любой обстановке. Что сейчас происходит на нем? На ваш взгляд, это откат к каким-то старым показателям, или какой-то принципиально новый этап?

Руслан Быстров: – Главное, что можно сказать про ситуацию на рынке подержанных автомобилей – катастрофы не случилось, как все боялись. В целом сейчас достаточно много автомобилей есть в России, плюс на 20% увеличился объем поставок автомобилей из Японии, хорошо наладили параллельный импорт – Корея, Эмираты (а Land Rover ввозят даже через Монголию – «КС»). Поэтому проблема дефицита автомобилей, которая остро стояла предыдущие пару лет, на сегодня сменилась другой проблемой – острым дефицитом с точки зрения спроса. Если говорить про какие-то «откаты» к предыдущим показателям, то, если судить по нашей компании, могу сказать, что в бюджете до 1 млн. рублей цены вернулись в доспецоперационное время, а по некоторым позициям даже стали ещё ниже. Особенно это заметно по правому рулю: за счёт того, что есть свежие поступления из Японии, люди обновляют машины, и в большой массе этот спрос вылился на вторичный рынок. Чтобы продать условную Toyota Corolla Filder 2010-2011 года с пробегом по России, надо сильно постараться. Машина должна быть лучше всех, при этом должна стоить выгодно. Только тогда можно конкурировать со вновь ввезенными свежими машинами. Это касается и нас, и физических лиц.

– Какие настроения, по вашим наблюдениям, сейчас на рынке вторички у покупателей и у продавцов: паника, ажиотаж, воодушевление, уныние, апатия?

Артём Тюменцев: – Сначала, когда рубль рухнул, была паника. Затем, на время неопределенности, было затишье. После этого, когда начал укрепляться рубль и падать йена, начался ажиотаж. Сейчас ситуацию можно назвать спокойной. Потихоньку торгуют, но уже без фанатизма. Курс подрос, цены в Японии задрали, поэтому сейчас сложно купить что-то стоящее.

– Есть такое ощущение и наблюдение, что сейчас продаются машины сугубо в сегменте до 1 миллиона рублей. Всё, что выше – только натуральный обмен. Сдать в трейд-ин, немного добавить. Тот, кто принял в трейд-ин, принимает другой авто с доплатой и так далее. То есть за полную стоимость на вторичке за деньги машины дороже миллиона никто не берет. Это так?

Руслан Быстров: – В целом соглашусь. Это как раз связано с дефицитом спроса. Трудно продать свою машину. Особенно если задача поменять – практическая. А не прихоть. Скажем, мне нужен пикап, он мне нужен сейчас, по работе или иным нуждам, и вариантов у меня нет. То есть в рассматриваемом случае смена автомобиля не с целью выгадать какую-то выгоду. Поэтому какой выход? Меняться. Поэтому сейчас это и правда очень частая история. У нас тоже доля обменов стала расти. В принципе, это и наша целевая задача — нам хочется делать полный цикл сервиса, чтобы клиент не только нам продал машину, но и тут же у нас купил. Это выгодно как для компании, так и удобно для клиентов. Многие из клиентов стали ценить своё время и сервис. Поэтому в этом направлении мы активно работаем.

– Что с ценами на правый руль, который уже был в РФ до всех событий — подросли цены, остались на прежнем уровне или подешевели?

Артём Тюменцев: – Машины, которые уже завезли, подешевели, просадка по сравнению со старыми доспецоперационными ценами примерно 10%, не более.

– А на аукционные авто? Говорят, что в Японии подскочили цены на волне повышенного спроса.

Артём Тюменцев: – Да, цены сильно подскочили, японцам это нравится, они не горят желанием продавать машины дёшево, поэтому на аукционах много машин со статусом «not sold»

– Справляются ли порты Владивостока с возросшей нагрузкой? Сроки поставки увеличились?

Артём Тюменцев: – Сначала, когда резко возрос спрос и продажи на аукционах, не справлялись суда (к тому же часть логистических цепочек перекраивалась на ходу). Теперь не справляется порт. Склад временного хранения во Владивостоке забит под завязку, поэтому, например, не могут пока добраться до России автомобили из Южной Кореи. И с Японии тоже. Сроки поставки единовременно увеличились до 2,5-3 месяцев. Сейчас ситуация немного стала улучшаться и машины придется ждать около 2 месяцев.

– Что сейчас происходит с сегментом 2-2,5 млн. рублей, в классе, где ранее балом правили KIA Seltos, Skoda Kodiaq, Vokswagen Tiguan и Toyota RAV4? Конкурируют ли новые китайские автомобили с популярными ранее моделями, которые сейчас немного б/у?

Руслан Быстров: – Однозначно, 100% конкурируют. В первую очередь, у покупателей два основных мотива. Первое – это гарантийные обязательства и уверенность в том, что будут запасные части и аксессуары, второе – очень выгодные предложения по процентным ставкам, которые дают банки. Иногда это даже не кредит, а рассрочка, иногда кредиты с низкими процентными ставками. Поэтому они точно конкурируют. Тем более для вторички таких выгодных предложений банки не делают.

– Если брать в расчет цивилизованный автобизнес с шоу-румами, клиентской зоной и своим сервисом, то практикуется ли в отношении подержанных автомобилей установка допоборудования (или его снятие, как на рынках), чтобы как-то дополнительно заработать?

Руслан Быстров: – У нас нет. Как приняли, так и продаем. За исключением тех случаев, когда нужно произвести какие-то технические обслуживания. Приобретение автомобиля, диагностика, на основе диагностики план ремонта (если требуется). Покупателю всё это предоставляется – у нас есть сервисная книга, где мы распечатываем выполненные работы, можно посмотреть, какие запчасти использовались, сколько они стоили, какова общая сумма ремонта. Всегда делаем глубокую химчистку и полировку каждого автомобиля. Что касается допов, то я считаю, что стоит только раз попытаться как-то схитрить, и доверие будет потеряно. Завтра люди уже к тебе не пойдут.

– Понятно, что прогнозы – дело неблагодарное, а сейчас тем более. Но всё-таки – что будет дальше, на ваш взгляд? Скажем, до конца года – подорожание, удешевление, или всё застынет на полгода-год?

Руслан Быстров: – Мои прогнозы – рынок оживает, это чувствуется. Это происходит как раз за счёт более доступных денег – ключевая ставка снижается, банки выкатывают выгодные предложения, запускаются программы господдержки. Я надеюсь, что деньги будут еще дешевле, и люди будут охотно покупать и обновлять автомобили на выгодных условиях. Уверен, что цены потихоньку начнут расти вслед за повышением спроса. Особенно это будет касаться ликвидных позиций: 3-5-летних полноприводных кроссоверов, которые в нашем регионе всегда востребованы.

Артём Тюменцев: – В любом случае будет дорожать – независимо от того, будет рубль слабеть или укрепляться. Сейчас в Японии всё подорожало, курс йены поднялся, и скоро настанет время нежелательных покупок. Будет очень дорого всё, и придётся буквально вылавливать более или менее подходящие варианты. И можно забыть про то, чтобы в день забирать по несколько выгодных лотов.

– Планируете дополнить ассортимент услуг поставками автомобилей с японских аукционов?

Руслан Быстров: – Пока нет.

– Но ведь там по сути нет ничего сложного. Достаточно один раз пройти по всей схеме, чтобы понимать, кому, куда и сколько платить. Плюс логистика.

Руслан Быстров: – В целом у нас есть определенный опыт в этой сфере. Мы ещё 2 года назад заключали договор с аукционной компанией и прошли весь цикл, посмотрели, как совершать сделки. Но тут надо признать, что если машина хорошая, она и стоить будет дорого. А у нас обычно у народа требования к машине другие. Так, например, мы смотрели высокий балл на аукционе, небольшой пробег, интересные цвета и богатые комплектации. Чтобы если и делать такую сложную работу и тратить столько времени, то получить что-то действительно интересное, а не тривиальное. Чтобы привезти что-то востребованное. Мы через это проходили. Я не так давно разговаривал с коллегами из Владивостока – хотели сотрудничать по этому вопросу.

Они прямым текстом говорят, что большинство автомобилей, которые они привозят – это машины с большими пробегами, оценками 3-3,5 балла или R-RA (машины, восстановленные после аварии с повреждением несущих элементов кузова — «КС»), и с нашими требованиями мы будем неконкурентоспособны по цене. И потом – трудно оперировать какими-то аргументами, когда клиент не видит автомобиль. Другое дело, когда человек приходит в салон – тут у нас много аргументов. Показываем товар лицом, живой автомобиль есть живой автомобиль. А когда люди на этапе «мониторного» выбора, как обычно они фильтруют информацию? Смотрят, где и что подешевле. Но скупой платит дважды – в Японии тоже люди. У нас нет информации о том, как и где бывший владелец машину обслуживал. Хотя, конечно, есть аукционы с репутацией, это факт. Мы тоже, когда этой темой занимались, смотрели внимательно, что, например, рядом с Фукусимой надо осторожно покупать. Там радиация, подтопления и прочие нюансы. В целом, от идеи аукционных автомобилей в условиях цивильного сервиса мы не отказываемся, какие-то действительно интересные позиции можно и привезти. Был бы спрос.

– Машины с какими оценками сейчас в основном предпочитают покупать на аукционах — по классике 3.5-4 балла? Или есть коррекции в ту или иную сторону в плане предпочтений?

Артём Тюменцев: – Когда я ловил на аукционах дешевые машины, то смотрел в принципе любые варианты, но чаще всего очень дёшево продавались машины с оценками 3,5-4 балла. Потому что во время ажиотажа и периода низких цен все сметали машины с оценкой 4,5-5 баллов, которые стоили дешево относительно цен Владивостока. А всё, что было с оценкой ниже 4,5, стоило ну вот совсем дёшево. Сейчас клиенты в основном просят машины с оценками 4-4,5, иногда R, чтобы хотя бы не ремонтировать, потому что 3.5-балльные, как правило, помятые и имеют всякие повреждения по кузову.

– В каком ценовом диапазоне продаются автомобили в так называемых «трейд-ин компаниях»?

Руслан Быстров: – Средний чек у нас – 1,35 млн. рублей.

– В этом сегменте что больше предпочитают покупатели – правый руль или левый? Сейчас опять повысился спрос на машины из Японии – свежие модели, которые зачастую не встречаются в России, диковинные модификации, разные классы. Либо всё-таки берут бестселлеры — Volkswagen Polo, Kia Rio и Hyundai Solaris?

Руслан Быстров: – У нас однозначно популярнее левый руль, но это преимущественно кроссоверы. Если говорить про сегмент B-класса, седаны и хэтчбэки, то тут правый руль сильно конкурирует, и люди на него засматриваются. На нашей практике конкретно Solaris, Rio и Polo приелись людям, к тому же ассоциации с каршерингом и такси тоже делают своё дело. А вот если говорить о нашем среднем бюджете покупки (1,35 млн.) и о кроссоверах, то однозначно левый руль. Тут и предложение больше, и правого руля в этом классе не так много, и недешевый он. Свежие Subaru Forester, Honda CR-V стоят под 2 млн.руб. Это хорошие машины, качественные, не вижу никакой проблемы в правом руле. И если есть интересный вариант, который устраивает по цене и потребительским свойствам, то однозначно имеет смысл его рассматривать. Качественные надежные, неудобства могут быть разве что на трассе. Важно, для каких целей машина берется.

Артём Тюменцев: – В основном покупки на аукционах происходят в диапазоне 1-2 млн. рублей. И кто настроен на японский рынок, пока китайцев или европейцев покупать не станут. По крайней мере, пока в Приморье так.

– Вот захотел сейчас человек продать машину. Что ему делать – ждать, ронять цену?

Руслан Быстров: – Многое зависит от автомобиля, конечно. Если задача заработать или продать максимально выгодно и дорого, то имеет смысл ждать. Потому что сейчас спроса нет.

Артём Тюменцев: – Зависит от целей. Если хотят поменять машину, то если сейчас продать машину, а цены при этом продолжат расти, то велик риск ничего после продажи интересного и не найти. Как раз перед скачком доллара в конце зимы многие продавали авто в надежде спокойно выбрать нужный автомобиль. А потом, когда автомобили начали дорожать в прогрессии, многие просто не смогли ничего толкового купить – приходилось брать откровенный хлам с «Зелёнки» (крупнейший авторынок Дальнего Востока – «КС»). Сейчас тоже можно попасть аналогичным образом. Ничего нельзя предсказать.

– В феврале-марте возник резкий скачок цен, и часть машин, в том числе в трейд-ин, приняли, скажем так, выше текущего рынка. Сейчас, по вашим наблюдениям, как поступают – продают в минус, ждут удобного момента?

Руслан Быстров: – Про всех сказать не могу, про себя точно могу сказать – признали свои ошибки и просчеты (хотя в такой ситуации сложно было угадать, как всё пойдет дальше), и продаем. Где-то в ноль, где-то в минус. Где-то стараемся продать на приемлемом для нас уровне, но при этом предложить клиенту выгодный обмен. В целом стратегия такая – то, что купили дорого, продаем со снижением стоимости. В июле ряд автомобилей был продан в минус, в августе тоже.

– Те, кто сейчас продает автомобиль, ждут повышения цен? Пошлин, валютных колебаний – чего угодно, но чтобы продать дороже, чем купили «на хаях»?

Руслан Быстров: – Это правда. Конечно, люди в панике покупали автомобили в феврале и марте в надежде сохранить деньги. Я как бизнесмен через себя переступил и осознанно иду на временные потери, продаю в ноль или в минус некоторые автомобили, чтобы обернуть их в живые деньги. Но у меня на площадке 350 с лишним автомобилей, и в общей массе потеря будет не так ощутима. А у обычного физлица автомобиль один. Само собой ему не хочется терять деньги – большинству они достаются непросто.

Артём Тюменцев: Тут у каждого своя стратегия. Я половину таких машин продал, половина ждёт роста цен. У меня сейчас стоит с десяток Nissan Leaf, купленных дорого. Но они сейчас сильно взлетели в цене в Японии, следовательно, через пару-тройку месяцев в России на них цена также скорректируется в сторону повышения. Поэтому просто надо немного подождать. Если есть такая возможность. Опять же, у всех разные настроения, наверное. Я жду повышения. Потому что, например, Toyota Aqua за 700 тыс. рублей или Nissan Note – таких цен уже нет, они в закупе 800 тыс. рублей…

Словом, в очередной раз мы убеждаемся в том, что рынок может адаптироваться под любые условия, как благоприятные, так и остро кризисные. Полного уничтожения рынка не случилось, хотя он и пребывает в глубоком нокдауне. Другое дело, что как бы ни было тяжело предпринимателям, задействованным в сфере продажи автомобилей, в конечном счёте платить за все последствия трудных времен придётся всё-таки конечным потребителям. К чему последним приходится постоянно привыкать. Давайте подытожим, с чем скорее всего придется столкнуться покупателям подержанных машин в обозримом будущем:

Цены на праворульные автомобили вырастут. Этим уже никого не удивишь. То, что несколько месяцев назад казалось запредельно дорогим, окажется, как говорится, «в рынке», по верхней ценовой планке. Причин несколько: укрепление йены и повышение цен непосредственно в Японии – оказывается, японцы в такой ситуации тоже хотят зарабатывать больше. Поэтому тот, кто этим летом не успел купить праворукого «японца» по дисконту, таких цен уже не увидит. Цены на автомобили с левым рулём должны вырасти меньше либо остаться на нынешнем уровне. Во-первых, рано или поздно заработают программы господдержки и льготное кредитование. Субсидируемые кредиты (например, на первый автомобиль в семье) оттянут часть покупателей с рынка б/у, что снизит и без того невысокий спрос. Во-вторых, льготное кредитование на новые автомобили должно подстегнуть спрос на новые автомобили, соответственно, имеющиеся сейчас на руках машины начнут продавать или сдавать в трейд-ин. В-третьих, разрабатывают законопроект о нулевой ввозной пошлине для отдельных категорий граждан (пенсионеры и ветераны военных действий). С учётом того, как легко такие категории можно «создать», могут появиться схемы, аналогичные тем, которые использовали в России в середине 90-х. Но пока это только проект, в котором скорее всего будут соответствующие ограничения. Зависит от того, кто будет лоббировать такой проект и будет ли заложен в него интерес нужных людей. Точно будут дорожать кроссоверы с левым рулем – не только японские, европейские и корейские, но и китайские. На них спрос стабильный. А вот в сегменте седанов, хэтчбэков и универсалов классов «В» и «С» кровь леворульным машинам могут сворачивать свежие «японки» с аукционов – выбор больше, комплектации богаче, цены сопоставимы либо ниже. В сегменте свыше 2 млн. рублей бой новым иномаркам (хотя, если посмотреть цены на топ-версии LADA Vesta и UAZ Patriot, то не только иномаркам) дадут ввезенные по параллельному импорту машины из Беларуси, Казахстана, Монголии, Южной Кореи и Эмиратов. На некоторые модели, которые продаются у дилеров, разница с «серыми» машинами может составлять до 1 миллиона рублей даже с учётом доставки. Кроме этого, люди просвещённые уже прорабатывают варианты ввоза европейских «трёхлеток» из тех стран Евросоюза, с которыми таможенные отношения ещё не прервались. Может образоваться сегмент (немногочисленный, но стабильный) подержанных или почти новых электромобилей из Китая. Особенно если получится наладить логистику на маршруте из Китая в Россию через Казахстан и Беларусь.

Поэтому я бы принимал во внимание эти факторы.

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