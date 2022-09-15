Специально для Вас. Рынок автомобилей Second-hand: что происходит и чего ждать?

Иван Петровский
 
Рынок автомобилей Second-hand: что происходит и чего ждать?
Руслан Быстров подчеркивает, что залогом успешной конкуренции автомобиля с пробегом со вновь ввезенными свежими машинами является его состояние и выгодная стоимость. Фото предоставлены YES AUTO

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