На выборы мэра Красноярска выдвигается глава администрации Центрального района города

В последний день подачи заявок на конкурс по отбору кандидатов в мэры Красноярска, 2 сентября, на выборы зарегистрировался глава администрации Центрального района Вадим Войцеховский, ранее также занимавший должность заместителя градоначальника.

Данные о регистрации кандидатов в мэры города приводит Совет депутатов Красноярска.

Вадим Войцеховский родился в 1967 году в Ташкенте, окончил с отличием Красноярское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО по специальности «Инженер по эксплуатации радиотехнических средств». С 1984 по 1992 год проходил службу в Вооружённых силах РФ, далее до 2005 года – в органах внутренних дел МВД РФ. С 2007 по 2009 год был генеральным директором ООО «Русские инвесторы – Сибирь девелопмент», с 2013 по 2016 год возглавлял компанию, которая занимается разработкой компьютерного программного обеспечения, ООО «Краевой центр коммуникаций».

В 2016 году Вадим Войцеховский возглавил краевое государственное казённое учреждение «Краевое транспортное управление», в 2017 году стал заместителем министра транспорта Красноярского края, в 2018 – заместителем главы Красноярска – руководителем департамента главы города. С апреля 2019 года Войцеховский руководит администрацией Центрального района города.

Глава Центрального района мог запомниться красноярцам исполнением переделанной песни «Городские цветы», которое он записал в теплицах цветочного хозяйства в мае 2020 года. Песня была посвящена реалиям краевого центра.

Приём заявок на конкурс по отбору кандидатов в мэры Красноярска завершается 2 сентября в 16 часов по местному времени. Всего на данный момент на него зарегистрировались 18 человек. Стоит отметить, что среди них нет исполняющего обязанности мэра Владислава Логинова, который негласно считается основным кандидатом в градоначальники.

Другими зарегистрированными кандидатами являются пенсионер Алексей Полковников, фермер Алексей Герич, управляющий несколькими городскими ТСЖ Михаил Пашин, сотрудник краевого управления МВД Александр Шестаков, политтехнолог Алексей Аксютенко, генеральный директор московского предприятия Роман Мошенсон, бывшая предпринимательница Анжела Дунаева, 70-летний физик Александр Потылицын, председатель регионального отделения политической партии социальной защиты Альберт Васильев, руководитель юридической фирмы Егор Бочаров. Кроме того, это Наталья Дядичкина, Татьяна Моисеева, Павел Шаповалов, Сергей Напольских, Леонид Степанов, Александр Бухольцев и Святослав Ноздрин.

Заседание конкурсной комиссии, в которую входят пять человек от губернатора края и пять – от городского совета, состоится 8 сентября.

Напомним, что Сергей Ерёмин покинул пост мэра Красноярска в июле. Он перешёл в краевое правительство, где занял должность вице-губернатора по развитию городов.