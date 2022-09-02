Семья осужденного за мошенничество сибирского чиновника продает коттедж за 139 млн рублей

В Иркутской области выставили на продажу коттедж с участком на берегу залива Ангары за почти 140 млн рублей. По данным СМИ, недвижимостью владеет семья осужденного за мошенничество с земельными участками экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова.

Объявление о продаже объекта недвижимости размещено на сайте Avito, отмечается, что на участке размещены два дома площадью почти 333 кв.м. и 127,4 кв.м. с гаражом на три автомобиля.

Сообщается, что в основном доме на 1 этаже расположены зал с камином, встроенные итальянские кухонный гарнитур и техника, гостевая спальная комната, санузел и инфракрасная сауна. По всему дому водяные полы с подогревом. На втором этаже находятся три спальных комнаты, в цоколе расположены бойлерная комната, постирочная, санузел, а также комната отдыха в восточном стиле.

«Общая Площадь 460,3 м2, участок 24 сотки, на участке сохранен лес — более 100 сосен», — указано в объявлении.

Как сообщает издание «Ирсити», недвижимость находится в собственности у Людмилы Егоровой. Предположительно, это мать Анастасии Егоровой, бывшего депутата Заксобрания Иркутской области и супруги экс-мэра Иркутского района Игоря Наумова. Журналисты отметили, что Анастасия Егорова ранее публиковала фотосессию в соцсетях в этом доме.

Отметим, в конце мая 2022 года суд в Иркутской области вынес приговор Игорю Наумову по уголовному делу о мошенничестве. Другими фигурантами дела стали бывший депутат Думы Иркутска Олег Геевский и депутат Думы Иркутского района Олег Логашов, сообщается на сайте СК РФ.

Следствием и судом установлено, что с 2012 по 2015 годы организованной группой совершен ряд мошенничеств в особо крупном размере с использованием своего служебного положения. Фигуранты дела незаконно приобретали права на земельные участки, принадлежащие на праве собственности Российской Федерации. Отмечалось, что в состав группы также входил бывший ректор ФГБОУ ВПО «ИрГСХА» Геннадий Такаландзе.

После этого Олег Геевский, чтобы легализовать имущество и скрыть факт незаконного приобретения права собственности, через заключение неоднократных фиктивных сделок продал все участки. Незаконными действиями участников организованной группы был причинен ущерб Российской Федерации в размере более 550 млн. рублей.

Суд назначил фигурантам дела сроки в исправительной колонии общего режима: Игорю Наумову — 8 лет, Олегу Геевскому — 5 лет и 6 месяцев, Олегу Логашову — 5 лет. Они были взяты под стражу в зале суда.

«Бывший ректор ФГБОУ ВПО «ИрГСХА», который скрылся от органов предварительного следствия, находится в международном розыске», — сообщили в ведомстве.