Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко приняла участие в заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

В обсуждении актуальной проблематики приняли участие представители руководства министерства финансов, Счетной палаты РФ сенаторы, руководители органов исполнительной и законодательной власти регионов.

На обсуждение комитета была вынесена актуальная тема: «Основные задачи по повышению финансовой самодостаточности субъектов Российской федерации на примере Томской области». Открывая дискуссию, врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил о необходимости корректировки методики выравнивания бюджетной обеспеченности регионов. При том, что область собирает налогов больше, чем какой-либо регион Сибирского федерального округа, 76% налоговых поступлений уходят в федеральный бюджет. В итоге уровень бюджетной обеспеченности региона один из самых слабых, а уровень долговой нагрузки один из самых высоких, аргументировал свою позицию глава Томской области.

«Вопрос повышения финансовой самодостаточности волнует всех без исключения субъектов РФ, – заметила Ирина Диденко. – В сравнении со многими субъектами и нашей областью в том числе в формировании бюджета у Томска есть свои особенности – налог от добычи полезных ископаемых. В отношении этих поступлений томичи хотели бы получить большую долю. Тем не менее, первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, и я с ним абсолютно согласна, заявил: полезные ископаемые – богатства общие, и этот налог должен идти в доход федерации».

Ирина Диденко сделала акцент на обсуждаемой теме изменений в региональной части распределения налога на прибыль, которые в отношении консолидированных групп налогоплательщиков вступают в силу со следующего года. «До сих пор налог уходил в тот регион, где находится головная компания. В каком регионе больше фонд оплаты труда – туда и прибыль идет. Зачастую туда, где сидят топ-менеджеры – понимаем в каком регионе, и зарплата у них вовсе не такая, какую получают люди, работающие на производственных предприятиях. Да собственно, и торговых тоже. Теперь предлагается при распределении налога за основу брать не фонд оплаты труда, а численность работающих. Это будет более справедливо. Налог будет уходить туда, где создается добавленная стоимость. В этой формуле учитываются и основные фонды. Как мы знаем, они могут включать и супердорогие офисы, и спортивные, санаторно-курортные объекты. То есть, если обобщить, предлагается перенос поступления от налога на прибыль в те регионы, где и создается добавленная стоимость. Для нас это очень важно».

Вице-спикер подчеркнула необходимость применения для развития инфраструктуры двух финансовых инструментов. «Это бюджетные кредиты и их реструктуризация. Записала первого зама минфина и цитирую: «С целью создания новых производств, новых экономических площадок, развитие экономического потенциала региона». Это то, о чем мы, депутаты, говорим постоянно. В рамках реструктуризации мы не возвращаем бюджетные кредиты на федеральный уровень. Если не ошибаюсь, для нас это порядка 15 млрд рублей, которые мы имеем право в течение трех лет использовать для создания инфраструктурных объектов с целью создания новых производств и экономических площадок – сказал замминистра. И второй инструмент – брать бюджетные кредиты также для этих целей – для развития экономического потенциала региона».

Ирина Диденко обратила внимание еще на один результативный инструмент для стимулирования модернизации предприятиями основных фондов – инвестиционный налоговый вычет. По словам вице-спикера, эта тема будет вынесена в новом парламентском сезоне на заседание комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности.