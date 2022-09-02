НГУЭУ и Альфа-Банк договорились о совместной подготовке кадров

Ректор НГУЭУ Павел Новгородов и региональный управляющий Альфа-Банком в Новосибирске Андрей Фишер обсудили форматы взаимодействия университета и банка, а также подписали соглашение о комплексном сотрудничестве.

В совещании приняли участие и другие представители Альфа-Банка: вице-президент Управления специальных проектов Алексей Федоров, руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами Елена Марочкина и ведущий эксперт по подбору персонала Дарья Силютина. От НГУЭУ присутствовали проректор по внешним связям Владимир Ромашин, проректор по учебной работе Зинаида Родионова, начальник отдела общественных связей Дмитрий Калинин, и.о. декана факультета корпоративной экономики и предпринимательства Юлия Бабина.

«В рамках подписанного соглашения мы договорились с вузом о плотной совместной работе со студентами профильных специальностей, о содействии в повышении уровня финансовой грамотности студентов, а также о предоставлении мест для стажировки и реализации кадровой политики. Альфа-Банк занимает лидирующие позиции в регионе и является надежным партнером и крупным работодателем», — отметил Андрей Фишер.

Алексей Федоров в свою очередь подчеркнул, что у каждого вуза существуют свои стратегии в реализации образовательной и проектной деятельности, поэтому Альфа-Банк (и соглашение с НГУЭУ тому подтверждение) подходит к потребностям университета индивидуально. По его словам, Всего лишь 100 вузов в стране имеют эндаумент-фонд, а 80% из них — первоначальный капитал без дальнейшего развития. «Мы разработали совместную программу с управляющей компанией «Альфа-Капитал», которая действительно показала свою успешность в течение последних двух-трех лет: есть много крупных вузов, где мы являемся одной из управляющих компаний. В связи с этим предлагаем сотрудничество и в этом направлении», — добавил он.

Среди целей, которые обозначили стороны на совещании: подготовка НГУЭУ специалистов для дальнейшего трудоустройства в банке, организация прохождения практики студентов и стажировок преподавателей, создание эффективной системы профессиональной ориентации абитуриентов на образовательные программы университета, связанные с интересами Альфа-Банка; привлечение квалифицированных сотрудников банка для участия в образовательном процессе НГУЭУ, а также проведение консультаций по вопросам карьерных возможностей и развития востребованных надпрофессиональных компетенций и многие другие.