Глава РАН предложил создать комиссию для защиты учёных от уголовного преследования

Юлия Моисеева
 
Александр Сергеев
Александр Сергеев. Фото Михаила Перикова

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на заседании президиума Сибирского отделения РАН 1 сентября выступил с предложением создать постоянно действующую аналитическую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами в случае возбуждения уголовных дел в отношении учёных.

Александр Сергеев также предложил внести соответствующие изменения на законодательном уровне.

По словам президента РАН, ранее такая комиссия уже создавалась на закрытом президиуме РАН, в структуру вошли профессионалы и независимые эксперты. Это произошло после возбуждения одного из уголовных дел в отношении учёного в Москве. На основании заключений этой комиссии уголовное дело было закрыто.

«Наверное, мы должны говорить о некотором постоянном аналитическом органе, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать», — сказал Александр Сергеев (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее на сайте «Континента Сибирь» выходила авторская колонка научного сотрудника Ивана Непобедимого, в котором он провел анализ сложившейся ситуации. В частности он отмечал, что череда уголовных дел в отношении учёных Сибирского отделения РАН началась ещё в 2018 году. В 2022 году были возбуждены уголовные дела о госизмене в отношении заведующего лабораторией НГУ Дмитрия Колкера и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Оба были этапированы в Лефортово. В своей колонке Иван Непобедимый констатировал отсутствие оценочной позиции действующего руководства СО РАН по «уголовному вектору» развития сибирской науки.

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