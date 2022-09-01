Глава РАН предложил создать комиссию для защиты учёных от уголовного преследования

Президент Российской академии наук Александр Сергеев на заседании президиума Сибирского отделения РАН 1 сентября выступил с предложением создать постоянно действующую аналитическую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами в случае возбуждения уголовных дел в отношении учёных.

Александр Сергеев также предложил внести соответствующие изменения на законодательном уровне.

По словам президента РАН, ранее такая комиссия уже создавалась на закрытом президиуме РАН, в структуру вошли профессионалы и независимые эксперты. Это произошло после возбуждения одного из уголовных дел в отношении учёного в Москве. На основании заключений этой комиссии уголовное дело было закрыто.

«Наверное, мы должны говорить о некотором постоянном аналитическом органе, чтобы он признавался и нашими силовыми структурами, с которыми мы должны в этих ситуациях взаимодействовать», — сказал Александр Сергеев (цитата по ТАСС).

Напомним, что ранее на сайте «Континента Сибирь» выходила авторская колонка научного сотрудника Ивана Непобедимого, в котором он провел анализ сложившейся ситуации. В частности он отмечал, что череда уголовных дел в отношении учёных Сибирского отделения РАН началась ещё в 2018 году. В 2022 году были возбуждены уголовные дела о госизмене в отношении заведующего лабораторией НГУ Дмитрия Колкера и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики СО РАН Анатолия Маслова. Оба были этапированы в Лефортово. В своей колонке Иван Непобедимый констатировал отсутствие оценочной позиции действующего руководства СО РАН по «уголовному вектору» развития сибирской науки.