Обвиняемого в мошенничестве новосибирского девелопера оставили под арестом до ноября

Центральный суд Новосибирска продлил арест бывшему главе комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области, девелоперу Михаилу Обласову. Он останется под стражей ещё два месяца.

Как сообщает пресс-служба областного судебного департамента, арест Михаила Обласова продлён до 7 ноября. Постановление в законную силу пока не вступило.

Девелоперу инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение.

Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Обласова было заведено в апреле. По данным следствия, Обласов вместе с сообщниками реализовал незаконную схему приобретения земельных участков. В результате этих действий мэрии Новосибирска был нанесён ущерб в размере 383 млн руб.

Ранее также сообщалось о том, что защита просила отпустить Обласова из-под ареста под залог в 5 млн руб. Однако в июне суд не удовлетворил этого требования и продлил содержание обвиняемого под стражей.

Известно, что ранее у Михаила Обласова был бизнес-конфликт с новосибирским девелопером Владиславом Крючковым. В 2018 году в отношении последнего было возбуждено уголовное дело о хищении муниципальной собственности на сумму более 25 млн руб., в том же году его объявили в международный розыск. Михаил Обласов заявлял, что к делу Владислава Крючкова он непричастен.