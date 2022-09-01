Первая в городе площадка по спортивному туризму появилась в Кировском районе Новосибирска

В Кировском районе Новосибирска на территории школы № 192 открылась уникальная для города спортивно-туристическая полоса препятствий. Первый спортивный кластер для занятий туризмом появился по инициативе депутата Законодательного собрания Новосибирской области Вениамина Пака при участии спикера Совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, депутата Законодательного собрания Новосибирской области Елены Спасских и фонда «Общее дело». В честь открытия площадки прошел праздничный концерт с выступлением школьных групп, а также мастер-класс, участники которого продемонстрировали свои навыки скалолазания.

Уличный комплекс на территории школы представляет собой пешеходную дистанцию с несколькими этапами препятствий: наклонными переправами вверх и вниз, вертикальным подъемом и спуском, а также переправой по параллельным перилам. «На площадке дети смогут научиться работать с веревками и специальным снаряжением: на скорость открывать карабин, пользоваться спусковыми устройствами, а также оттачивать мастерство походных навыков. При этом на ней могут заниматься дети с разным уровнем подготовки, как новички, так и имеющие первый или второй разряды спортсмены, которые смогут повышать на ней свое мастерство. На спортивной площадке можно проводить подготовку к соревнованиям, а также проводить спортивные соревнования как муниципального, так и регионального уровня, согласно регламенту Федерации спортивного туризма России», — уточнил педагог дополнительного образования школы № 192, спортивный судья второй категории и кандидат в мастера спорта по спортивному туризму Артем Щепин.

В школе уже сформировано несколько групп: учащиеся в возрасте от 10 до 12 лет, среднего звена — до 14 лет и 15–16 лет и старше. Занятия проводятся даже по воскресеньям, потому что детей, желающих заниматься, очень много. В школе при этом заверили, что для занятий спортивным туризмом готовы принять всех желающих детей и из соседней школы, и из расположенного рядом ДК им. А. И. Ефремова.

Директор школы № 192 Азамат Нуркеев рассказал о причинах выбора именно такого формата спортплощадки. «Мы искали изюминку, чтобы было что-то интересное для детей, и главную роль в выборе именно этого формата сыграло то, что у нас в школе появился педагог Артем Щепин, который является представителем спортивного туризма. Он и выступил с предложением построить на стадионе площадку, которая будет отвечать всем стандартам Федерации спортивного туризма. Мы вышли с этой инициативой к депутатам, которые нас поддержали, и сегодня мы открываем спортивно-туристическую полосу препятствий, аналогов которой нет в городе, — отметил Азамат Нуркеев. — Сейчас мы думаем над возможностью сделать здесь центр спортивного туризма и специализированные классы на базе школы: у нас даже были случаи, когда дети, занимающиеся спортивным туризмом, поступали в вузы МЧС. К тому же наша школа имеет богатые спортивные традиции: мы являемся постоянными победителями и призерами районных соревнований по волейболу, площадка для которого была построена в прошлом году также при участии депутатов «Единой России». Следующим этапом хотелось бы еще реанимировать футбольное поле и восстановить беговую дорожку на территории школы. И, думаю, если мы снова выйдем с инициативой к нашим депутатам, они не откажут в помощи с воссозданием стадиона».

Председатель Совета депутатов Новосибирска (депутатское объединение «Единая Россия») Дмитрий Асанцев добавил, что концепция общего развития спортивной территории школы — наказ от преподавательского состава и родительского комитета. Ее обсуждали еще в 2021 году с депутатом Госдумы Виктором Игнатовым, депутатом Заксобрания Вениамином Паком, директором школы, преподавателями физической культуры и родителями учеников. 30 августа прошлого года на территории школы появилась специальная площадка для игры в волейбол и баскетбол. После нее в спортивном зале был построен скалодром, и сейчас открылся большой спортивный комплекс, где ребята любого возраста могут развивать навыки туризма — научиться ориентированию на местности и скалолазанию.

«На мой взгляд, туристические знания очень полезны в жизни, ведь когда мы выезжаем на природу, никто не застрахован от экстремальных случаев — можно потеряться или оказаться в тайге без телефона и связи, и, не обладая необходимыми навыками, по большому счету, можно погибнуть. Здесь дети обучаются полезным вещам, к тому же это положительно сказывается на физическом оздоровлении в общем. Я сам, будучи школьником, занимался ориентированием на местности, и могу сказать, что это очень помогает в жизни. К тому же через преодоление препятствий идет закалка внутреннего стержня человека, а это очень важно. И если дети будут хорошо тренироваться и смогут на уровне города отстаивать честь Кировского района либо на соревнованиях на уровне школьной спартакиады — это, в числе прочего, поможет формировать и положительный имидж города в целом. И если из других школ города будут поступать инициативы с подобными проектами — будем рады помочь воплотить», — подчеркнул спикер Совета депутатов города Новосибирска.

Он также отметил, что сейчас основная задача, стоящая перед депутатским корпусом, — помочь привести в порядок стадион, который много лет не был благоустроен, чтобы в итоге получился полноценный, законченный спортивный комплекс с футбольным полем и беговыми дорожками.

Напомним, что в 2022 году на улице Шевелева в Кировском районе Новосибирска было завершено строительство детского сада, который возводился с привлечением средств федерального бюджета в рамках национального проекта «Демография». В мае 2021 года строительство прекратилось из-за того, что на счет подрядчика перестали поступать средства за выполненные работы. Жители обратились к депутату Государственной думы РФ от Новосибирской области Виктору Игнатову и депутату Заксобрания Новосибирской области Вениамину Паку с просьбой разобраться в ситуации. Помимо контроля над решением проблемы с выплатами подрядчику, при посредничестве Игнатова и Пака удалось возобновить и само строительство. Под гарантии «Управления капитального строительства» на стройплощадку вошел субподрядчик, который за счет своих оборотных средств занялся строительством канализации. В марте 2022 года объект был сдан.