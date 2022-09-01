Назначена дата судебного заседания по делу экс-главы новосибирского детского психоневрологического диспансера

Юлия Моисеева
 
суд
Фото: pexels.com

Уголовное дело в отношении бывшего главного врача Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентины Макашевой начнут рассматривать в Центральном районном суде 25 ноября. Первое судебное заседание изначально было назначено на 30 августа, однако оно не состоялось.

Как следует из данных картотеки суда, заседание перенесено из-за неявки представителя потерпевшей стороны.

Напомним, что экс-главврач Новосибирского областного детского клинического психоневрологического диспансера Валентина Макашева обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ — присвоение в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2009-2010 годах главврач фиктивно трудоустроила в медучреждение пятерых человек. Они фактически не исполняли свои обязанности, при этом получали зарплату, которая начислялась на их банковские карты. Ущерб от этих действий правоохранители оценили более чем в 9,7 млн руб., из них более 8,5 млн руб. обвиняемая в ходе предварительного следствия возместила.

Руководитель диспансера была задержана в конце мая 2021 года, она была заключена под стражу. В июле медику утвердили обвинительное заключение.

В числе регалий, ранее полученных Валентиной Макашевой, – должности главного внештатного детского специалиста-психиатра областного минздрава и главного внештатного детского специалиста-психиатра Минздрава России по Сибирскому федеральному округу.

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