В Новосибирске названы самые обеспеченные директора школ

Мэрия Новосибирска опубликовала декларацию о доходах руководителей городских общеобразовательных школ в 2021 году. Наиболее высокая месячная зарплата, согласно этим данным, оказалась у директора образовательного центра «Горностай».

Как следует из опубликованных данных, в прошлом году директор МАОУ Образовательный центр «Горностай» (Советский район) Ирина Путинцева получала в месяц 146,8 тыс. руб.

На втором уровне по уровню ежемесячного дохода в 2021 году оказалась директор новосибирской гимназии №2 (Ленинский район) Ирина Минхо с соответствующим показателем 130,4 тыс. руб. В тройку лидеров также попал руководитель лицея №130 им. академика Лаврентьева Сергей Сопочкин, который получал 122,7 тыс. руб.

Самая маленькая зарплата в прошлом году, согласно опубликованным данным, начислялась директору школы №15 Екатерине Лактионовой. Размер её месячного заработка составил 16,6 тыс. руб.

Стоит отметить, что на всероссийском родительском собрании, которое транслировалось на сайте Минпросвещения РФ 31 августа, глава ведомства Сергей Кравцов напомнил о недопустимости сбора денег с родителей на ремонт школ, подчеркнув, что эти нужды должны быть обеспечены бюджетом.

«Сборов здесь никаких не может быть. Это уголовное дело», — отметил он, сообщив, что из федеральной казны на ремонт школ в 2022 году выделено 500 млрд руб., эти средства предназначены для работ в 7,5 тысячах учреждений. При этом текущий ремонт, по его словам, проводится за счёт региональных бюджетов.

Напомним, ранее министр образования Новосибирской области прокомментировал ситуацию с навязыванием дорогостоящей школьной формы.