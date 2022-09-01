Губернатор Андрей Травников открыл новый корпус гимназии № 3 в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 1 сентября провел открытие нового корпуса гимназии №3 в Академгородке. Строительство учреждения началось летом 2020 года.

Современное здание «Гимназии № 3 в Академгородке» построено по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Новый образовательный комплекс пришел на смену школе 1958 года постройки.

«День знаний в этом году вдвойне, втройне радостней – знаю, что не только сегодняшние ученики, педагоги, родители, выпускники гимназии много лет мечтали о новых, комфортных условиях для детей и учителей в прославленной гимназии №3. Я помню, как три года назад, еще в старом здании, мы встречались с директором, учителями, родительским комитетом, обсуждали, каким путем идти – и приняли совместно решение – строить новое здание – современное, вместительное. Сегодня, еще раз обойдя территорию школы, я осознал, какой по-настоящему сложный путь пришлось пройти. Насколько непросто было вписать современное здание в плотную, историческую застройку Академгородка. Поздравляю всех, что это удалось», – подчеркнул глава региона.

Проектная мощность учреждения достигает 1 100 человек, здание состоит из двух учебных корпусов, включающих, в частности, два больших спортивных зала и один малый, хореографический зал, музей, актовый зал. В гимназии организованы пять лабораторий, в том числе робототехническая и инженерно-технологическая, имеются студии звукозаписи, профессиональной фотографии, театральная студия.

Холлы учреждения оснащены игровым оборудованием, а для детей с особенностями здоровья создана безбарьерная среда. На территории школы установлены хоккейная, волейбольная и баскетбольная площадки, автогородок, теплица и полоса препятствий.

По данным пресс-службы правительства региона, гимназия №3 – стратегически важный проект для области, школа входит в число объектов социальной инфраструктуры Новосибирского научного центра. Строительство школы велось в рамках реализации национального проекта «Образование». Как ранее сообщал «Континент Сибирь», возведение образовательного учреждения началось в июне 2020 года, финансирование осуществлялось из бюджетов трех уровней: федерального, областного и городского.

Добавим, в конце августа стало известно о том, что восемь новосибирских образовательных учреждений попали в ТОП-200 российских лицеев и гимназий, выпускники которых чаще всего поступают в лучшие вузы страны. В рейтинг вошла гимназия №3 в Академгородке.