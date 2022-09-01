Датированное 8 веком до н.э. древнее поселение обнаружили в Томске

Археологи нашли древнее поселение, которое около трех тысяч лет назад находилось на территории Томска. Поселение датируется 8 веком до н.э.

Археологи подтвердили предположение о том, что на месте Томска еще до нашей эры находилось поселение людей. Специалисты обнаружили древнее поселение на территории города, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елену Перетягину.

«Не секрет, что на территории Томска еще в 19 веке обнаружили могильник, датированный 8 веком до н.э. Для ученых это бесценное научное наследие, памятник. Было предположение, что где-то рядом располагалось поселение. И в 2022 году этот объект удалось обнаружить, определить его предварительные границы», — сказала Перетягина. Объект назвали «Лагерное поселение».

По данным специалиста, поселение, как и могильник, датируется 8 веком до н.э., культурный слой залегает на глубине 35 см, общая площадь — 1, 276 кв. м. Отметим, 26 августа «Лагерное поселение» включили в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области приказом комитета.

Как сообщила Елена Перетягина, основной частью найденного в поселении стали фрагменты керамики, всего 32 находки. «Они пока находятся в земле, но после раскопок все артефакты будут описаны и переданы в государственный музейный фонд. Точное место, где были найдены артефакты, мы не раскрываем в целях безопасности», — сказала председатель комитета.

Специалист добавила, что обнаружение поселения подтверждает историко-культурный потенциал данной территории, ее необходимо исследовать.