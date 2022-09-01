«Кузбассразрезуголь» собрал в школу детей горняков и воспитанников детского дома

Многодетные семьи работников АО «УК «Кузбассразрезуголь» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) получили материальную помощь на подготовку детей-школьников к новому учебному году. Компания увеличила выплаты на одного ребёнка в два раза по сравнению с прошлым годом, направив на эти цели 10,8 млн рублей.

В предстоящем учебном году за школьные парты сядет 2 131 ученик из 1 093 многодетных семей работников предприятий УК «Кузбассразрезуголь».

Как сообщили в компании, семьи получили по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка-школьника.

«Социальная поддержка работников и членов их семей была и остаётся одним из приоритетов деятельности компании, – прокомментировала начальник управления по связям с общественностью Лариса Береснева. – Особое внимание всегда уделяется детям. В этом году мы нашли возможность удвоить финансирование традиционной акции по оказанию помощи нашим работникам в подготовке их детей к началу учебного года».

Накануне 1 сентября работники УК «Кузбассразрезуголь» также прияли участие в акции «Поможем каждому ребенку собраться в школу!», организованной УГМК. Сотрудники аппарата компании собрали необходимые письменные принадлежности и канцелярские товары и передали их воспитанникам детского дома №2 в Кемерово.

«Работники угольной компании собрали такое количество школьных принадлежностей для наших ребят, что частью из них мы обязательно поделимся с нашими выпускниками, которые 1 сентября сядут за парты разных учебных заведений города», – подчеркнула директор детского дома №2 города Кемерово Татьяна Кориневская.