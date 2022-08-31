Поставщик облачных SaaS-решений для бизнеса объявил о доступе номеров с префиксом 800 Казахстана, который должен работать на тех же условиях, что и российские номера.

«Многие российские компании активно развивают бизнес в Казахстане. Поэтому мы и открыли доступ компаниям, ведущим деятельность в Республике, к единому номеру 800 – комментирует директор по продуктам и маркетингу Mango Office Марина Иванченко. – Благодаря единому номеру можно увеличить количество входящих обращений в компанию, а значит, у бизнеса появится больше возможностей для успешных продаж».

Целью данной услуги является, прежде всего, увеличение географического охвата и количества «теплых» звонков без привлечения дополнительных параллельных номеров в разных регионах присутствия, как городских, так и мобильных, а также позволяющая эффективно распределять поток входящих звонков между свободными сотрудниками.

Услуга особенно актуальна для компаний, которые имеют большую филиальную сеть. По словам Марины Иванченко, охотнее всего ее используют именно крупные бренды, которым важно предложить удобный сервис своим клиентам. При этом услуга позволяет принимать одновременно сотни вызовов, контролировать очередь входящих звонков и распределять их между сотрудниками компании.

По замыслу авторов данной услуги, она должна будет интегрироваться с такими популярными CRM, как amoCRM, «Битрикс24» и так далее. Вместе с ним можно также подключить городские номера для всех филиалов в Казахстане.