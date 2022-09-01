Синоптики уточнили прогноз погоды на первые дни сентября в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается теплая, летняя погода до +31 градуса. Уже со следующей недели синоптики прогнозируют резкое похолодание.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня днем в Новосибирской области температура воздуха составит +26…+31 градус. В регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, по северу местами кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с. В Новосибирске столбик термометра днем будет держаться на отметке +27…+29 градусов.

Ночью 2 сентября в Новосибирской области ожидается похолодание до +12…+17, местами до +6…+11 градусов, днем воздух прогреется до 17…22, местами до 28 градусов тепла, местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление на северное, 4-9, местами порывы до 14 метров в секунду.

В ночь на 3 сентября в регионе температура воздуха составит +10…+15 градусов, местами похолодание до +4…+9 градусов, днем столбик термометра будет держаться на отметке +26…+31, местами +20…+25 градусов тепла, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, его скорость составит 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

Как сообщает сервис погоды Gismeteo, 4 сентября в Новосибирске днем температура воздуха составит +23 градуса, 5 сентября прогнозируется незначительное похолодание до +19 градусов. 6 сентября в городе днем воздух прогреется до 21 градуса, ожидается небольшой дождь.

Резкое похолодание ожидается в Новосибирске с 7 сентября. Так, в этот день дневная температура воздуха составит +12 градусов, 8 сентября — 10 градусов выше нуля. 9 и 10 сентября в Новосибирске столбик термометра поднимется до отметки +13 градусов.