Основатель «Лаборатории Касперского» встретился с сибирскими айтишниками

Известный российский предприниматель, основатель «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский побывал с визитом в Норильске. Он провел встречу с руководством компании «Норникель», а также с действующими и будущими программистами. В сентябре «Лаборатория Касперского» также проведет ИТ-конференцию в Хакасии.



Как сообщает Агентство развития Норильска, Евгений Касперский посетил норильский центр цифрового образования детей «IT-Куб», где провел встречу с учащимися учреждения и студентами Заполярного государственного университета (ЗГУ). Событие стало финальным мероприятием поездки сотрудников «Лаборатории Касперского» в Норильск.

Основатель компании рассказал участникам встречи о том, сколько ежедневно в мире появляется компьютерных вирусов, а также поделился своим взглядом по вопросу самых востребованных профессий будущего. По мнению предпринимателя, потребность в рабочих специальностях будет сокращаться, поскольку будущее за автоматизацией.

«Думаю, встреча с Евгением Касперским и членами его команды стала настоящим событием для ребят, связавших свой профессиональный путь с информационными технологиями. Во время разговора о цифровой трансформации различных отраслей экономики – от горного дела до сельского хозяйства – учащиеся «IT-Куба» и студенты ЗГУ лишний раз убедились в востребованности инженеров и специалистов в сферах информационных систем и технологий», —отметил и.о. директора Агентства развития Норильска Роман Кулян.

В рамках поездки Евгений Касперский также встретился с руководством компании «Норникель» для обсуждения вопросов информационной безопасности и посетил плато Путорана — объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Как стало известно «Континенту Сибирь», в сентябре «Лаборатория Касперского» также проведет «кибервикенд» в Хакасии. Участники мероприятия, по данным пресс-службы компании, побывают на Саяно-Шушенской ГЭС и в музее гидроэнергетики, а центральным событием конференции станет круглый стол о трансформации цифрового мира. Ведущие эксперты рынка обсудят модернизацию промышленности, в частности, в области энергетики и транспорта, актуальные киберриски и угрозы для критической инфраструктуры, перспективы развития искусственного интеллекта, больших данных, промышленного интернета вещей, роботов, VR и других технологий в области промышленности. В мероприятии примут участие эксперты «Лаборатории Касперского», «РусГидро» и других российских крупных компаний.

Основанная в 1997 году компания «Лаборатория Касперского» специализируется на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, хакерских атак и других киберугроз. Организация ведет деятельность в более чем 200 стран и территорий мира, продукты компании используют свыше 400 млн клиентов. Генеральным директором является основатель компании — Евгений Касперский. Он входит в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes – 2021. Его состояние при составлении рейтинга было оценено в $1,2 млрд.