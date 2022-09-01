Датчики МТС проконтролируют условия хранения лекарств

МТС сообщает о внедрении систем непрерывного мониторинга климатического режима с помощью собственного IoT-решения «Цельсиум» в ОГУП «Областной аптечный склад» в Томской области.

«Цельсиум» – портативный датчик, который контролирует температуру, влажность, давление и качество воздуха в помещении. Прибор подключен к энергоэффективной сети NB-IoT, что гарантирует контроль за микроклиматом в режиме 24/7 и позволяет устройству работать без замены элементов питания в течение двух лет. Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки: благодаря этому его можно использовать в помещениях, где запрещены работы с образованием пыли, например, в серверных или музеях.

«Датчики изготавливаются в России, работают и обслуживаются на базе отечественной инфраструктуры, – прокомментировал руководитель Центра развития сетей и решений на базе устройств интернета вещей МТС Андрей Плавич. – Устройство не требует проведения монтажных работ или специальных навыков для установки. Датчики уже зарекомендовали себя в разных сферах: в Нижнем Новгороде их применяют библиотеки для сохранения книжного фонда, в федеральной розничной сети магазинов женской одежды Shatte c их помощью следят за сохранностью товара. В Томске с помощью датчика мы помогаем клиентам контролировать правильное хранение лекарств – это наш первый подобный кейс в России».

Датчики будут установлены в местах хранения лекарственных препаратов, где необходимо поддерживать температурный режим до 25 градусов, а также в холодильных комнатах, где режим хранения должен составлять от 2 до 8 градусов. С помощью датчиков будет обеспечен удаленный мониторинг за соблюдением необходимой температуры во всех помещениях.

Нестабильная температура и влажность воздуха – это недопустимые показатели для хранения лекарственных препаратов. Суточные колебания относительной влажности в таких помещениях не должны превышать 5%, а колебания температуры – не выходить за рамки разрешенных границ. Устройства и NВ-IоT сеть МТС позволяют осуществлять контроль этих параметров и оперативно оповещать ответственных сотрудников через SMS-сообщение и письмо на электронную почту. Кроме того, все собранные климатические данные накапливаются и хранятся в облаке МТС, поступая туда по сети NB-IoT. Это позволяет сравнивать ключевые показатели температуры и влажности в помещениях и анализировать их в любое время.

«В ходе испытаний устройства размещались как в разных помещениях, так и единовременно на одном стеллаже. По итогам мы отметили работоспособность и высокую точность измерений, осуществляемых устройствами. Решение может быть рекомендовано для использования в больницах, аптеках и других объектах медицинской сферы», – рассказала директор ОГУП «Областной аптечный склад» Наталья Майер.