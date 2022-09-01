17-этажная гостиница на 226 номеров появится на правом берегу Новосибирска

В Новосибирске выдали разрешение на строительство гостиницы в Калининском районе. Возведением объекта займется компания, связанная с депутатом Заксобрания Новосибирской области.

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство новой гостиницы на правом берегу города. Соответствующий документ опубликован на муниципальном портале Новосибирска, указано, что возведением займется ООО Специализированный застройщик «Инфинити».

Согласно документам, высота новой гостиницы составит более 57 метров, в ней будет переменная этажность от 13 до 17 этажей, в том числе один подземный. Общая площадь сооружения достигает 25,8 тыс. кв.м., площадь застройки — 3 тыс. кв.м.

Здание разместят на земельном участке с кадастровым номером 54:35:041020:2890, площадь которого составляет 11,4 кв.м. По данным сайта «Роскадастр», земля находится на улице Краузе в Калининском районе Новосибирска вблизи школы №218, кадастровая стоимость участка превышает 38 млн рублей.

В документах уточняется, что в гостинице планируется разместить 226 номеров. Разрешение на строительство действует до 21 июня 2025 года. Отметим, кроме гостиницы, застройщик возведет трансформаторную подстанцию.

По данным Rusprofile, ООО Специализированный застройщик «Инфинити» зарегистрировано в 2007 году, основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Учредителем организации выступает ООО «Энергомонтаж», директором — Иван Сидоренко, заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области. Напомним, что в этом году «Энергомонтаж» отметил свое 30-летие.

Стоит отметить, что в середине августа мэрия выдала разрешение на строительство 30-этажного дома в Тихом центре Новосибирска. Объект недвижимости будет иметь высоту почти 100 метров, строительством здания займется компания новосибирского застройщика Владислава Крючкова.