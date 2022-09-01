По итогам августа 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.

Фото агитки: rberega.info

1Новосибирский военкомат раскрыл суммы контрактов участников спецоперации

Военный комиссариат Советского и Первомайского района Новосибирска выпустил листовку «Военная служба по контракту». В ней содержатся данные по зарплате при участии в специальной военной операции на Украине.

Кирилл Ивантеев. Фото: Михаил Периков

2В Новосибирске заключили под стражу еще одного застройщика

Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу председателя совета директоров Корпорации ЁЛКА Кирилла Ивантеева. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Подробности — в материале «Континента Сибирь».

Фото: Михаил Периков

3Что происходит с сибирским отделением РАН и причем тут его руководство?

В последнее время все чаще в СМИ помимо новостей о научной работе, проводимой институтами СО РАН, их достижениях и открытиях, появляются сообщения об уголовных делах. Каковы причины и истоки явления, а, главное, его перспективы?

Фото Михаила Перикова

430-этажный дом возведут в Тихом центре Новосибирска

Новый 30-этажный дом построят в Железнодорожном районе Новосибирска. Возведением объекта недвижимости займется компания новосибирского застройщика Владислава Крючкова.

Петр Хомяков. Фото предоставлено спикером

5Выживут ли автодилеры, и чего ждать от дальнейшей ситуации на рынке? Интервью Петра Хомякова

После финансово успешного 2021 года автодилерский бизнес оказался в наиболее сложных условиях за всю историю его существования в России. Своим видением ситуации и поделился соучредитель одного из крупных мультибрендовых сибирских автодилеров.

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