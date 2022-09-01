По итогам августа 2022 года наиболее популярными среди аудитории портала стали следующие материалы.
Военный комиссариат Советского и Первомайского района Новосибирска выпустил листовку «Военная служба по контракту». В ней содержатся данные по зарплате при участии в специальной военной операции на Украине.
Центральный районный суд Новосибирска отправил под стражу председателя совета директоров Корпорации ЁЛКА Кирилла Ивантеева. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве. Подробности — в материале «Континента Сибирь».
В последнее время все чаще в СМИ помимо новостей о научной работе, проводимой институтами СО РАН, их достижениях и открытиях, появляются сообщения об уголовных делах. Каковы причины и истоки явления, а, главное, его перспективы?
Новый 30-этажный дом построят в Железнодорожном районе Новосибирска. Возведением объекта недвижимости займется компания новосибирского застройщика Владислава Крючкова.
После финансово успешного 2021 года автодилерский бизнес оказался в наиболее сложных условиях за всю историю его существования в России. Своим видением ситуации и поделился соучредитель одного из крупных мультибрендовых сибирских автодилеров.