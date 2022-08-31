Суд оштрафовал сибирячку за дискредитацию в соцсетях ВС РФ

В Кузбассе суд оштрафовал на 15 тыс. рублей местную жительницу за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Поводом стали комментарии и подписи сибирячки к репостам публикаций в соцсетях.

Публикации с дискредитирующей ВС РФ информацией были обнаружены в одной из социальных сетей сотрудниками центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Кемеровской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки полицейские установили, что жительница Ленинска-Кузнецкого стала автором более 13 комментариев и подписей к репостам публикаций с дискредитирующей информацией, в связи с чем в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении.

Речь идет о ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Материалы административного дела рассмотрел Ленинск-Кузнецкий городской суд. В результате суд признал нарушительницу виновной и назначил ей штраф в размере 15 тыс. рублей.

«Сотрудники полиции напоминают, что ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в качестве максимальной меры наказания для граждан предусматривает административный штраф в размере 100 000 рублей», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске учительница стала фигурантом дела о фейках о Вооруженных силах РФ. Уголовное дело в отношении педагога поступило в суд в середине августа. Кроме того, в начале августа правоохранители объявили в розыск депутата горсовета Новосибирска Хельгу Пирогову на основании уголовного дела о фейках о ВС РФ.