Обязательный масочный режим частично введен в регионе Сибири

Василий Попов
 
Миниатюра для: Обязательный масочный режим частично введен в регионе Сибири
Фото Михаила Перикова

Власти Республики Алтай приняли решение о возвращении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан. Гигиенические маски необходимо носить, в частности, работникам организаций, осуществляющих деятельность по обслуживанию граждан.

О возобновлении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан в Республике Алтай сообщает пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов в своем телеграм-канале.

«Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внес изменения в «антиковидное» распоряжение. По решению оперативного штаба, в него добавлены пункты о возобновлении обязательного масочного режима для отдельных категорий граждан», — указано в сообщении.

По данным Михаила Максимова, гигиенические маски для защиты органов дыхания теперь необходимо носить работникам и посетителям всех медицинских учреждений, а также госучреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, подведомственных региональному Минтруду.

В список отдельных категорий граждан также вошли работники торговли, общественного питания, транспорта, многофункциональных центров, банков, почты и служб приема граждан в органах власти.

По данным стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Республике Алтай зарегистрировали более 37 тыс. случаев заражения COVID-19, от заболевания умерли 623 пациента, выписано с выздоровлением более 36 тыс. человек. 31 августа в регионе за сутки заболевание выявили у 68 человек, скончался один пациент.

Напомним, ранее в Республике Алтай действовал рекомендательный масочный режим. Такая мера также введена, в частности, в Новосибирской областиКузбассе и Красноярском крае.

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