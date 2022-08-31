Суд оставил без изменений приговор красноярскому бизнесмену Быкову за организацию двойного убийства

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы адвокатов на приговор по делу об организации двойного убийства бизнесмену Анатолию Быкову. В сентябре прошлого года его приговорили к 13 годам колонии общего режима.

О результатах рассмотрения жалоб адвокатов на приговор по уголовному делу в отношении бизнесмена и бывшего депутата краевого Заксобрания Анатолия Быкова сообщает пресс-служба объединенных судов Красноярского края в телеграм-канале.

«Жалобы адвокатов на приговор Анатолию Быкову, вынесенный Свердловским районным судом г.Красноярска и апелляционное определение Красноярского краевого суда Восьмым кассационным судом оставлены без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — указано в сообщении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, адвокаты обжаловали приговор суда в кассационном порядке, повторно указав на нарушение прав стороны защиты при формировании коллегии присяжных заседателей, представлении доказательств стороной обвинения и иные нарушения уголовно-процессуального закона. Апелляционная инстанция ранее не усмотрела оснований для изменения или отмены вынесенного решения.

Напомним, приговор по уголовному делу в отношении Анатолия Быкова вынес Свердловский районный суд Красноярска в сентябре 2021 года. Его признали виновным в организации двойного убийства в 1994 году. По данным правоохранителей, осужденный организовал убийство члена возглавляемой им преступной группы, с которым не поделил доход от совместной деятельности, Александра Наумова, а также его друга Кирилла Войтенко. Приговором суда бизнесмену назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Анатолий Быков также стал фигурантом уголовного дела о подстрекательствах к убийству по найму. Расследование уголовного дела было завершено в начале февраля текущего года. Бизнесмен находится под стражей с мая 2020 года.