Накануне начала учебного года «Континент Сибирь» поинтересовался итогами набора новых студентов в Новосибирский государственный университет у начальника управления академической политики НГУ МАРИНЫ ШАШКОВОЙ.

– Марина, были ли в этом году какие-то отличия в наборе новых студентов?

– Единственное отличие, которое я бы отметила – это сокращение количества абитуриентов, подавших документы на поступление в НГУ, примерно на тысячу человек.

– А есть объяснение, почему произошло такое сокращение?

– Причины, в принципе, известны и уже оглашались. Во-первых, уменьшилось число школьников, сдающих ЕГЭ по профильной математике, сократилось почти на 60 тысяч человек по стране в целом. А по другим предметам, которые учитываются у нас на массовых направлениях, средний уровень оценок был похуже. Да и в целом, происходит изменение трендов в образовании.

Растет число школьников, которые предпочитают получать среднее профессиональное образование, то есть уходят из школы после девятого класса. Мы это видим на примере нашего Высшего колледжа информатики, который уже второй год переживает настоящий аншлаг. Там уже огромный конкурс даже на платное обучение. Не мне судить, хороша или плоха такая переориентация, но факт остается фактом: колледжи и техникумы начинают конкурировать с вузами, и вузы в таких условиях должны пересматривать систему вступительных испытаний для выпускников колледжей, которые поступают не по ЕГЭ.

– Какова была доля иностранцев среди абитуриентов в этом году?

– У нас иностранцев никогда не было много, в этом году их было около 350 человек из шести тысяч абитуриентов. Это, в принципе, средний уровень за последние годы, так что в этом отношении заметных изменений не было.

– А были абитуриенты из ЛДНР?

– На уровне бакалавриата, специалитета и магистратуры не было заявлений от абитуриентов из ЛНР и ДНР. Но в ординатуру нашего Института медицины и психологии В. Зельмана, которую можно считать уже постдипломным образованием, по направлению Минобрнауки РФ поступили две девушки из Мариуполя.

– Какие специальности пользовались наибольшей популярностью у абитуриентов, где был самый высокий конкурс?

– Надо понимать, что интерес и конкурс – не совсем однозначные вещи. Конкурс всегда велик на тех специальностях, где мало бюджетных мест. В этом году фаворитом была лингвистика с конкурсом 59 человек на место, на втором месте – бизнес-информатика (58 человек на место), на третьем – востоковедение и африканистика (35 человек на место). Но это направления, где число бюджетных мест менее пятнадцати. Если смотреть на число абитуриентов по факультетам, то лидером будет механико-математический факультет, на втором месте – факультет информационных технологий: на каждый из них подали заявления более двух тысяч человек. Ну а абсолютным лидером, если мы сопоставим конкурс и общее число абитуриентов, является бизнес-информатика, где обучают применению информационных технологий для решения экономических задач.

– Этим летом в СМИ опубликовали данные, что плата за обучение в НГУ выше, чем в большинстве вузов Новосибирска, если сравнивать по одним и тем же специальностям. Чем это обусловлено?

– При установлении цен мы ориентируемся не на региональные, а на ведущие вузы страны, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга, поскольку наш университет тоже относится к категории ведущих вузов. И если посмотреть в сравнении с ними, то наши цены, наоборот, в разы ниже. Предыдущие два года мы вообще не поднимали стоимость обучения, а в этом году она традиционно увеличилась на уровень инфляции.

– А по объективным критериям, качество образования в НГУ соответствует статусу ведущего университета?

– По предметным рейтингам, которые являются объективным критерием оценки качества образования в университетах, мы занимаем позиции между третьим и седьмым местом по России по большей части направлений подготовки наших студентов. Поэтому мы можем считать, что НГУ соответствует этому статусу.