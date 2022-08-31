Известная торговая сеть направила тонну продуктов нуждающимся семьям cо школьниками в Новосибирске

Юлия Моисеева
 
Пятёрочка, супермаркет
Фото Михаила Перикова

Торговая сеть «Пятёрочка» вместе с банком еды «Русь» (благотворительный фонд «Фонд продовольствия «Русь») направила более 1,1 тонны продуктов нуждающимся новосибирским семьям с детьми школьного возраста в рамках проекта «Корзина доброты».  В наборы вошли продовольственные товары длительного хранения, сладости и перекусы.

Всего за время акции было доставлено 500 продуктовых наборов.

Организаторы подчеркнули, что в продовольственную помощь вошли в том числе лакомства для перекусов на школьных переменах – конфеты, печенье, пряники, ореховая смесь, зефир и мармелад.

«Впереди каждого школьника ждут новые знания и интересные события. И мы хотим, чтобы дети и их родители не только получили подарок ко дню знаний, но и почувствовали нашу заботу и внимание», — цитируют в компании руководителя проекта «Пятёрочки» «Забота о сообществе» Екатерину Демешко.

Кроме новосибирских семей, подарки от ритейлера получили дети и родители из Москвы, Вологды, Краснодара, Тулы, Ростова-на-Дону, Ижевска, Челябинска и Санкт-Петербурга.

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