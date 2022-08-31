В буфет правительства и Заксобрания Красноярского края вернули алкоголь

В продаже буфета правительства и Законодательного собрания Красноярского края после пятилетнего отсутствия появились алкогольные напитки. Об этом сообщил депутат краевого парламента от ЛДПР Александр Глисков в своём Telegram-канале 31 августа.

Депутат сообщил о появлении алкогольной продукции в ассортименте правительственного буфета, записав видео. На ролике он демонстрирует полки общепита, заставленные в том числе бутылками со спиртным.

«Разрываюсь, какой заголовок сделать. Варианты: 5 лет терпели, кто-то в правительстве большой любитель, мы за что боролись, всё благодаря делу Митволя, какие ещё есть предложения?» — подписал депутат своё видео.

Александр Глисков напомнил, что ранее он официально поднимал вопрос о необходимости уменьшения употребления алкоголя, при этом, подчеркнул депутат, горячительные напитки продаются ни где-нибудь, а в буфете государственного органа.

«И, главное, зачем? В рабочее время пить всё равно нельзя, а буфет работает до 18 часов. Ну, может, кто-то покупает и пьёт после работы», — недоумевает парламентарий.

Алкоголь исчез из продажи в здании администрации края в июне 2017 года. На красноярском государственном предприятии «Комплекс «Сосна», которое обслуживает буфет, тогда пояснили, что спиртное здесь попросту не раскупается.

ГПКК «Сосна» зарегистрировано в 1991 году. Предприятие занимается организацией общественного питания, в том числе кейтерингом и обслуживанием протокольных мероприятий администрации региона, в том числе банкетов и фуршетов. Заработок компании по итогам 2021 года составил 41,1 млн руб., чистая прибыль – 87 тыс. руб. Исполняющий обязанности директора предприятия Андрей Ковалёв также является бывшим совладельцем ряда коммерческих организаций, большинство из которых на данный момент недействующие.

Напомним, в январе здание правительства Красноярского края пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании.