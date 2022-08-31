Три года колонии получил экс-главный инженер локомотивного депо в Сибири за мошенничество

В Красноярском крае суд вынес приговор бывшему главному инженеру эксплуатационного локомотивного депо Иланская Красноярской железной дороги. Он признан виновным в совершении преступлений против собственности.

Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ, уголовное дело в отношении экс-главного инженера эксплуатационного локомотивного депо Иланская возбуждено по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения).

По версии следствия и суда, в период с февраля по апрель 2020 года фигурант дела реализовал в коммерческую организацию лом черных металлов, образовавшийся в процессе хозяйственной деятельности депо. При этом по его просьбе сотрудник компании часть активов приема-сдачи металлолома оформил не на депо, а не физических лиц. В результате осужденный похитил денежные средства ОАО «РЖД» на сумму более 2 млн рублей.

Кроме того, в феврале 2020 года фигурант дела получил в подотчет 93 тыс. рублей на приобретение товарно-материальных ценностей для нужд локомотивного депо. Часть средств в размере 58,6 тыс. рублей инженер потратил на покупку необходимых товаров, а оставшиеся деньги присвоил себе.

«При этом фигурант предоставил в бухгалтерию локомотивного депо авансовый отчет и товарный чек, содержащие заведомо ложные сведения, с целью сокрытия причиненного его действиями ущерба ОАО «РЖД»», — указано в сообщении.

Суд признал виновным экс-главного инженера эксплуатационного локомотивного депо виновным в совершении четырех эпизодов преступлений по ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 550 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в середине августа в Новосибирске правоохранители завершили расследование уголовного дела о взятках в отношении двух сотрудников ОАО «РЖД». Фигуранты получили 300 тыс. рублей от руководителя строительной организации.